Beim Termin im Jobcenter verliert Wetteraner die Kontrolle

Im Disput mit seinem Jobcenter-Sacharbeiter in Herdecke geriet ein Mann aus Wetter derart in Rage, dass er seinen „Gegner“ wüst beschimpfte. Nun musste sich der 36-Jährige wegen Beleidigung vor dem Amtsgericht Wetter verantworten. Eine für ihn sehr unangenehme Premiere, bei der er Reue zeigte.

Offenbar stimmte die Chemie zwischen dem Wetteraner und seinem Sachbearbeiter ohnehin nicht besonders und bei einem Termin im Jobcenter Herdecke am Vormittag des 5. August eskalierte die angespannte Situation. Der 36-Jährige war nicht bereit, eine Eingliederungsvereinbarung zu unterschreiben, und es kam zu einer Auseinandersetzung, die darin gipfelte, dass er buchstäblich auf den Tisch haute, den Betroffenen unter anderem als blöden Spinner titulierte und das in einer Lautstärke tat, dass die Kollegen des Beschimpften allesamt Zeugen des Zwischenfalls wurden. Dem wütenden Abgang folgte eine Strafanzeige gegen den Mann, der sich zuvor nie etwas zu Schulden kommen ließ.

36-Jähriger schildert den Streit

Betreten erschien der 36-Jährige nun zu seinem Prozess in Wetter und dachte gar nicht daran, etwas zu beschönigen. Direkt nach der Verlesung der Anklageschrift räumte er die beleidigenden Worte ein. Er schilderte den Streit, Kritik des Kontrahenten an seinen Bewerbungsschreiben und seine vergebliche Forderung, den Teamleiter zu sprechen.

Er habe sich schlicht und ergreifend schlecht behandelt, ja regelrecht drangsaliert gefühlt, und in dem Moment habe er sich nicht mehr bremsen können. Und genau das sei sein Fehler gewesen. „Ich hätte einfach gehen sollen“, sah er ein und fügte wenig später hinzu: „Das macht man einfach nicht, was ich gemacht habe. Ich muss mich da im Griff haben.“ Und: „Ich kann es nicht rückgängig machen.“ In der Situation sei er einfach trotzig geworden, gab er zu und erklärte auf Nachfrage, dass nun eine andere Sachbearbeiterin für ihn zuständig sei.

Geldbuße statt Urteil

Das bis dato vollkommen leere Strafregister und die Tatsache, dass dem Wetteraner das schlechte Gewissen förmlich ins Gesicht geschrieben stand, stimmten die Vertreterin der Staatsanwaltschaft und Richter Christoph Labenski milde. Sie boten dem reuigen Angeklagten die Chance, einer Verurteilung zu entgehen – und der willigte dankbar ein. Gegen Zahlung von 100 Euro Geldbuße an eine gemeinnützige Einrichtung wurde das Verfahren vorläufig eingestellt. Erfüllt er diese Auflage binnen drei Monaten, kann der Fall endgültig ad acta gelegt werden. Ansonsten, so die Warnung des Richters, müsse erneut verhandelt werden.