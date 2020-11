Bei zwei Unfällen in Wetter ist reichlich Alkohol im Spiel

Wetter. Betrunken ging die Fahrt in eine Böschung und einen Zaun. Das ist nicht die einzige Alkoholfahrt in Wetter.

Bei zwei Unfällen in Wetter war am Donnerstag Alkohol im Spiel.

Am Donnerstagmorgen beobachtete ein 49-Jähriger Autofahrer, wie die Fahrerin eines Hyundai beim Ausparken an der Voßhöfener Straße einen Unfall verursachte. Er beobachtete, wie die 63-Jährige mit ihrem Hyundai rückwärts gegen einen Baum fuhr, wodurch die Heckscheibe zu Bruch ging. Anschließend fuhr sie in einem weiten Rechtsbogen mit ihrer Vorderseite gegen einen geparkten Smart. Sie setzte ihre Fahrt fort und fuhr frontal in eine Böschung und einen Zaun. Der Zeuge ging zu dem Fahrzeug, griff in den Wagen und zog den Zündschlüssel heraus. Er informierte die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass die Frau offensichtlich stark alkoholisiert war. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein der 49-Jährigen wurde sichergestellt.

Am Donnerstagabend baute ein 35-jähriger Wetteraner einen Unfall, als er auf der Breslauer Straße die Kontrolle über sein Kleinkraftrad verlor und stürzte. Anwohner der Breslauer Straße fanden den 35-Jährigen mit seinem Kleinkraftrad auf der Fahrbahn liegend auf. Die Helfer verständigten die Rettungskräfte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer stark alkoholisiert war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Ferner war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.