Ende. Exklusive Einblicke: Sassella-Inhaber Pasquale Lepere plant in seinem Restaurant in Herdecke eine offene Küche. Und noch mehr

Bei Sassella in Herdecke steht Frische an erster Stelle

Karamellisiertes Thunfisch-Steak, Flusskrebs-Tatar auf Avocadocreme oder frische Kalbsleber in Salbeibutter – im Sassella in Herdecke-Ende können die Gäste auf ausgefallene und exklusive Gerichte hoffen. Denn Vielfalt und vor allem neue Eigenkreationen aus der italienischen Küche stehen auf der Speisekarte. „Am liebsten würde ich jeden Tag die Karte erneuern“, sagt Inhaber Pasquale Lepere mit einem Lachen. „Aber das wäre zu viel. Daher fügen wir alle paar Wochen ein neues Gericht hinzu.“

Der 53-Jährige liebt es, neue Gerichte zu kreieren. Die Inspirationen dafür bekommt er von vielen Seiten. „Auf YouTube, Instagram oder auch Facebook gibt es so viele Ideen, Gerichte neu und spannend zu kreieren“, sagt er. „Aber natürlich kann man diese nicht 1:1 überall übernehmen. Ein Sternekoch veröffentlichte beispielsweise einmal ein Gericht online mit karamellisierten Erdbeeren. Das habe ich dann abgewandelt mit einem Chutney, unter anderem aus Mango und Rote Beete. Denn im Herbst oder auch im Winter schmecken Erdbeeren einfach nicht so gut wie zur Saison.“

Die eigene, persönliche Note sei wichtig. „Wir probieren hier im Restaurant viel aus. Aber man muss vorsichtig sein, denn oftmals sind die Menschen auch scheu, wenn es darum geht, etwas Neues zu probieren. Zum Beispiel beim Fisch: In Deutschland gibt es häufig gebratenen Fisch, dabei schmeckt er gedünstet auch sehr gut und ist viel zarter.“ Eines der neuen Gerichte schaffte es erst kürzlich in ein Menü – das karamellisierte Thunfisch-Steak.

Nicht jeder Tag ist ein Hummertag

Frische und vor allem besondere Zutaten – das ist es, was für Pasquale Lepere Exklusivität bedeutet. „Wir schauen schon, dass wir auch Gerichte anbieten, die man nicht in jedem Supermarkt bekommt.“ So beispielsweise einen Hummer oder eine Seezunge – die im übrigen derzeit eines der teuersten Gerichte im Sassella ist. „Aktuell kostet die Seezunge um die 35 Euro. Es kommt immer darauf an, wie teuer wir unsere Lebensmittel im Einkauf erhalten. Immerhin ist Frische das A und O.“ Daher kommt es auch vor, dass gewisse Gerichte nicht täglich auf der Karte stehen. „Hummer beispielsweise gibt es bei uns nicht täglich. Man muss schauen, was gerade Saison hat und wie teuer es ist. Was bringt es mir, wenn ich ein Kobe-Fleisch kaufe, das im übrigen für vier Kilo knapp 1000 Euro kostet, und es dann nicht verkaufen kann?“

Seit 15 Jahren befindet sich das Restaurant bereits gegenüber dem Sparkassengebäude in Ende. Durch die riesige Glasfront im Lokalraum kann man über den Rewe-Parkplatz in die Ender Natur schauen. Vor knapp einem Jahr wurde der Raum teilweise verkleinert, um die Küche dahinter zu vergrößern. Platz für neue Ideen und neue Kreationen. Doch auch Klassiker wie Nudeln oder Pizza gibt es im Sassella. „Natürlich bieten wir auch Pizzen, beispielsweise mit Feigen und Gorgonzola oder eben für Kinder. Pizzen sind bei uns aber eher ein Nebenprodukt“, so Lepere. Auch Salate mit Wachtelei oder Avocado stehen auf der Speisekarte.

Die neueste Errungenschaft im Sassella: Eine große Nudelmaschine. Und auch sonst hat Pasquale Lepere in diesem Jahr einiges vor: „Wir wollen im Bistrobereich eine offene Küche eröffnen. Dort können wir immer wieder Neues ausprobieren vor den Augen unserer Gäste. Denn sie sind Teil des Ganzen, können Ideen und Anregungen an den Koch weitergeben. Eine Küche ist immer in Bewegung.“

Sassella-Werkstatt

Und die Idee sieht wie folgt aus: Ein Koch, der in der Mitte für eine kleine Gruppe von Gästen ein Menü vorbereitet. Im März/April soll es bereits so weit sein. Dabei gehe es vor allem um Geselligkeit und Exklusivität – Exklusivität im Sinne von etwas Besonderem. „Es wird eine Art Sassella-Werkstatt“, sagt Pasquale Lepere, dem die Gastronomie im Blut liegt. Bereits seine Eltern besaßen in Kalabrien – seiner Geburtsregion – ein Restaurant. Neben der Sassella-Werkstatt hat der Italiener mit französischem Namen noch ein weiteres Ziel: „Ich sehe die Nudelgerichte eher auf der Vorspeisenkarte. Natürlich können unsere Gäste diese auch als Hauptspeise bestellen, aber an sich würde ich lieber kleinere Nudelgerichte zubereiten als riesige Portionen“, sagt er und lacht.

Am meisten werde im Sassella derzeit jedoch Fisch gegessen. „Wir verkaufen sehr viel Fisch hier bei uns. Bestimmt 40 bis 60 Kilo. Das ist schon eine Menge. Und der muss frisch sein.“ Die Seezunge kaufe er beispielsweise direkt vom Kutter. „Wir versuchen in der Frische unsere Gäste zu überzeugen.“