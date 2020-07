Bei Jesus gibt es keinen Mindestabstand

Beten hilft immer. Danke sagen sollte sein.

Seit vielen Wochen sind wir es gewohnt, darauf zu achten, einen Mindestabstand einzuhalten. Dadurch, dass manche von uns sehr isoliert gewesen sind und sich öfters mal ganz alleine gefühlt haben, musste ich immer mehr daran denken, dass wir als Christen niemals alleine sind, denn unser Herr Jesus ist immer bei uns, und ihm gegenüber gilt es nicht, einen Mindestabstand einzuhalten.





Demnach stellt sich die Frage: Wie weit ist Jesus denn im Jetzt und Heute von mir entfernt? Die Antwort ist: nur ein Gebet entfernt! Beten scheint vielleicht altmodisch, nicht funktional oder sogar sinnlos. Vielleicht gibt es aber auch in unserem Leben mal den einen oder anderen Punkt, wo wir denken, jetzt müsste ich einmal beten und Gott für mich, für meine Freunde, meine Familie einmal um Hilfe bitten.





Häufig ist es so, dass wir mit einem gläubigen Herzen zu Gott beten, ihn um Hilfe bitten. Aber was machen wir, wenn er geholfen hat? In den letzten Tagen hat mich dazu immer wieder eine Begebenheit aus der Bibel beschäftigt. Vermutlich kennen wir sie alle. Sie handelt von Jesus und der Heilung der zehn Aussätzigen. Sie können diese Begebenheit im Evangelium nach Lukas nachlesen.





Jesus war unterwegs zwischen dem Gebiet Galiläa und Samarien. Er kam in ein Dorf, und von weitem hörte er die Stimme der zehn aussätzigen Männer. Sie baten ihn um Hilfe. Sie wussten, er kann sie wieder gesund machen. Jesus hatte ihre Bitte nicht nur gehört, sondern hat ihnen geholfen. Er sorgte dafür, dass sie von ihrem Aussatz befreit wurden und wieder am gesellschaftlichen Leben in ihrem gewohnten Umfeld teilnehmen konnten.





In dieser Begebenheit ist dann die Rede davon, dass von diesen zehn nur einer zu Jesus gegangen ist, um sich bei ihm für seine Hilfe zu bedanken. Jesus selbst stellt anschließend zwei Aspekte heraus. Er stellte die Frage: Wo sind denn die anderen neun? Und er spricht zu dem einen, welcher sich bei ihm bedankte, dein Glaube hat dir geholfen.





Meistens ist es so, dass immer auf diese neun, die sich nicht für die Hilfe bedankt haben, ein wenig negativ geblickt wird. Doch wenn man es einmal aus ihrer Perspektive betrachtet, so kann man eventuell nachvollziehen, warum sie nicht zu Jesus gekommen sind, um sich zu bedanken. Sie waren wahrscheinlich richtig glücklich, wieder gesund zu sein, sie waren wieder bei ihrer Familie, sie sahen vielleicht wieder Licht am Ende des Tunnels. Können wir uns da nicht selbst wiederfinden?

Wir erleben Situationen, da bitten wir Jesus auch um Hilfe – im Gebet. Vielleicht als letzte Möglichkeit, um eine positive Wendung in unseren Sorgen zu erleben. Dann geschieht das Wunder. Er greift ein. Verändert alles, und wir sind auch wieder glücklich. Dann mag uns diese Begebenheit dazu anregen, Jesus für seine Hilfe zu danken und nicht nur in der Freude über die Hilfe zur Veränderung verweilen.





Und der zweite Aspekt: dein Glaube hat dir geholfen. Diese Männer sind davon überzeugt gewesen, dass Jesus ihnen helfen kann. Dies soll auch für uns in gewisser Weise ein Impuls sein, dass wir unseren Glauben und unser Vertrauen in Jesus setzen, in dem Bewusstsein, wenn ich ihn um Hilfe bitte, so kann er mir nicht nur helfen, sondern er wird mir auch helfen! Ich glaube daran! Bei Jesus brauchen wir nicht auf Abstand gehen. Er ist jeden Tag bei uns, und auch wenn es altmodisch scheinen mag: Beten hilft immer!

Maurice Schmadel ist Gemeindeleiter in der Neuapostolischen Kirche und Vorsteher der Gemeinde in Herdecke