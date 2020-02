Bei AHE in Herdecke gibt’s Müllabfuhr in XXL

Je größer das Fahrzeug, desto filigraner die Steuerung: Mit einem Stick wie bei einem Computerspiel lässt sich dem ÜKL sagen, wie er einen Papiercontainer packen und über sich auskippen kann. Ein ÜKL ist ein Über-Kopf-Lader. Fünf dieser Fahrzeuge sind für das Entsorgungsunternehmen AHE unterwegs. Alles ordentliche Brummer und mit elf Metern so lang wie zwei Bürgerbusse hintereinander.

Mit 420 PS ist der Frontkipper unterwegs, fährt an Container-Stellplätzen im gesamten Kreisgebiet vor, fasst mit zwei großen Gabeln in die Metalltaschen links und rechts an den großen Sammelboxen, rüttelt sie und schüttelt sie – und spart ganz nebenbei Sprit und CO2. So aufnahmefähig, wie das Gefährt nun mal ist, muss es zwischendurch nur noch einmal zum Zwischenkippen ins Lager am Nielande in Wetter. Die Vorgängerfahrzeuge unterbrachen die Tour stattdessen zweimal fürs Platzmachen. Das kostete Sprit und vor allem Zeit, wenn die Reviere weiter weg liegen wie Hattingen oder Herdecke.

Nicht jeder wird ans Steuer gelassen

Seit 2018 sind die fünf schweren Vierachser im Einsatz. Erste Tests mit einem ÜKL, damals noch auf drei Achsen unterwegs und auch nicht ganz so geräumig, gab es schon 2016. Schließlich wurden die Frontkipper in XXL-Größe gemietet. Kaufen ist nämlich nicht der Standard, erklärt Andre Faber von der Betriebsleitung der AHE-Sortieranlage. Grund: „Die Fahrzeuge sollen aktuell und daher vom Fahrer sorgenfrei zu steuern sein.“ Alle vier Jahre werden die Fahrzeuge erneuert. Angesichts eines Listenpreises von um die 300.000 Euro ist es nicht überraschend, dass die Fahrer „sehr vorsichtig“ (Faber) sind.

Nicht jeder wird ans Steuer der 32-Tonner gelassen. So viel Gesamtgewicht ist nämlich zulässig. Umgerechnet bedeutet das Platz für den Inhalt von 44 Papiercontainern an öffentlichen Sammelstellen und auf Firmenbetriebshöfen. Beim Anfahren der Container muss aufgepasst werden. Beim Einladen auch, selbst wenn auf dem Monitor im Führerhaus die Abläufe zu beobachten sind und ein weiterer Bildschirm leuchtet, um die gerade aktiven Fahrzeugelemente auch noch einmal schematisch zu zeigen. AHE bildet selbst Fahrer aus, hebt Faber hervor, „Ohne das würden wir heute schon in echten Schwierigkeiten stecken.“

In zwei Schichten im Einsatz

Schwierigkeiten, die gibt es dafür an anderer Stellen. Dann nämlich, wenn die rollenden elf Meter gar nicht bis an die Container ran können. Eine eigene Whatsapp-Gruppe haben die Fahrer aufgemacht. „Das ist der Klassiker“, sagt Andre Faber und zeigt auf das Display seines Handys: Ein Golf hält wacker den Über-Kopf-Lader vom Leeren ab. Die Dokumentation sei wichtig. Beim zweiten Mal gebe es meist den Hinweis an die Stadt, „hier muss was getan werden.“ Ein Halteverbotsschild aufstellen, nennt Faber als Beispiel.

Die Fahrzeuge werden im Zwei-Schichten-System bewegt, meist zwischen acht Uhr morgens und acht Uhr abends. Manchmal sind die Fahrer aber auch noch um 22 Uhr unterwegs. An den Sammelstellen inmitten der Städte geht das natürlich nicht. Da gibt es Ruhezeiten für die Anwohner. Aber die ÜKLs rücken auch aus zu Gewerbebetrieben, die rund um die Uhr produzieren und noch zu später Runde ihren Papierkram abholen lassen.

Die elf Tonnen Zuladung werden dabei immer weniger erreicht. Das Verhältnis von schwerem Papier und leichterer Pappe habe sich verschoben, sagt Andre Faber. Zugunsten der Pappe. „Amazon sei Dank“, sagt er. Gegen die Gewichtsabnahme hilft nicht einmal das Stauchen durch die Presse hinten an der Ladefläche des ÜKL.

Den Bergen aus Papier und Pappe im großen Lagerraum am Nielande in Herdecke ist das Mischungsverhältnis nicht anzusehen, wenn sie in den Aufliegern der Fremdabholer verschwinden. AHE hat es mit verschiedenen Aufkäufern zu tun, die oft auch Ziele in der Region haben. Ohne Zwischenlagerung am Nielande bleiben sie zu weit weg, selbst für einen noch so effektiven ÜKL.