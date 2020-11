Ein Bild vom Wittbräucker Waldweg: Der Opel brennt in voller Ausdehnung.

Feuerwehreinsatz Auto brennt auf Waldweg in Herdecke: Fahrer kann sich retten

Herdecke. Vom Schreck gezeichnet war der Fahrer eines Autos in Herdecke. Das Auto brannte, und die Tür ging nicht auf.

Zu einem Kraftfahrzeugbrand wurde die Freiwillige Feuerwehr Herdecke am Sonntag kurz vor 14 Uhr in den Wittbräucker Waldweg gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte das Fahrzeug in voller Ausdehnung. Der 38- jährige Fahrer aus Herdecke hatte das Fahrzeug bereits verlassen. Nach eigenen Angaben hatte er aber hierbei große Probleme, da die Tür des Fahrzeuges zunächst nicht ordnungsgemäß öffnete. Der Fahrer blieb unverletzt, war aber von dem Schadensereignis betroffen.

Der Einsatzführungsdienst nahm zunächst einen Feuerlöscher aus seinem Kommandowagen, da der Brand sich mittlerweile schnell auf den angrenzenden Wald ausbreitete. Zumindest konnte diese Ausbreitung verhindert werden.

Der Fahrzeugbrand konnte nur mit massivem Wassereinsatz aus einem C-Rohr unter Atemschutz gelöscht werden. Um gezielt an die Glutnester zu gelangen, musste auch der Kofferraum an dem zerstörten Fahrzeug aufgebrochen werden. Ein brennender Baum sowie eine angrenzende Fläche wurden ebenfalls gelöscht. Die Wasserversorgung wurde aus einem Hydranten sichergestellt.

Boden verseucht

Nach der Brandbekämpfung wurde festgestellt, dass aus dem ausgebrannten Fahrzeug massiv Kraftstoff und vor allem umweltschädliches Öl ausliefen. Teilweise liefen die Betriebsmittel in den unbefestigten Straßengraben und kontaminierten die Straße. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden mit Bindemittel abgestreut. Die Untere Wasserbehörde sowie das Ordnungsamt der Stadt wurden hinzugezogen. Diese entschieden, dass die Straße durch ein Spezialunternehmen gereinigt werden muss und dass auch das kontaminierte Erdreich abgetragen werden muss.

Das Fahrzeug wurde im weiteren Verlauf abgeschleppt. Die Arbeiten durch das private Spezialunternehmen dauerten. Der Wittbräucker Waldweg wurde von den Kollegen der Technischen Betriebe dafür vollständig gesperrt. Die Polizei war an der Einsatzstelle und übernahm die Ermittlungen zur Ursache. Ein Löschzug der Feuerwehr war drei Stunden im Einsatz.