Auf einem steinigen Weg

Pfarrer Michael Waschhof aus Wengern macht sich Gedanken über Zeiten und Wege

Wenn dieses Jahr eine gute Sache mit sich bringt, dann, dass ich in diesem Jahr so schnell wie noch nie zu meinen Eltern nach Recklinghausen fahren konnte. Sie wohnen nicht weit entfernt, etwa 35km nördlich, in Recklinghausen. Aber: Ich muss dafür über die A43. Und die ist bekanntlich eine Dauerbaustelle von beinahe biblischen Ausmaßen. Oft brauchte ich für die Strecke anderthalb Stunden, manchmal sogar mehr.

Der Verkehr hat in diesem Jahr abgenommen. Wir blieben häufiger zuhause. Arbeit wurde digitaler. Wenn ich mich nun aufmache, schaffe ich es nun in rund 45 Minuten. Der Weg ist frei, auch wenn die Ursache dafür nicht schön ist. Aber vielleicht ist im Laufe des nächsten Jahres wieder alles beim Alten.

Am morgigen dritten Advent geht es auch um einen Weg. Den Weg zu Gott. Zu einem Leben, in dem ich Gott Raum gebe, wo er mir wichtig ist. Wie bei der A43 stelle ich oft fest: Der Weg ist nicht frei. Da liegen Dinge auf der Strecke zum Ziel.

Johannes, der Täufer, benennt das klar: „Es gibt Dinge, die euch von Gott trennen. Die Dinge sind zwischen euch, weil ihr sie dort liegen lasst. Seht zu, seid rechtschaffend. Wenn ihr zwei Hemden habt, gebt eines dem, der nichts hat. Wer Nahrung hat, tue es ebenso. Tut keine Gewalt, begeht kein Unrecht.“ (nach Lukas 3)

Der Weg zu Gott ist steinig, aber ich kann etwas tun, damit der Weg bereitet wird. Vielleicht fühlt es sich wie ein Umweg an, wenn Johannes davon redet, zunächst meinen Mitmenschen mit offenen Augen und Ohren und einem offenen Herzen zu begegnen.

In diesen Tagen erlebe ich immer häufiger, wie einsam viele Menschen geworden sind. Durch alle Altersstufen hindurch. Corona verstärkt die Einsamkeit noch. Ich glaube, es ist an der Zeit, zuerst wortwörtlich vor der eigenen Haustür zu beginnen. Dem Nachbarn einen Weihnachtsbrief zu schreiben. Plätzchen für die Hausgemeinschaft zu backen. Den Freund, vom dem man lange nichts hörte, anzurufen. Vielleicht ist es der Tropfen auf den heißen Stein. Vielleicht aber auch der Neustart auf einem Weg zum Leben, in dem Gott eine Rolle spielt. Für mich ist das eine schöne, adventliche Perspektive in eine lebenswerte Zukunft.

„Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe der Herr kommt.“ Auch in Coronazeiten.