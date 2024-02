Wetter Kitaplätze, Bürgergeld, Inklusion: Pfarrer Michael Waschhoff begleitet das Thema soziale Gerechtigkeit auch in seinem Alltag.

„Euer Gottesdienst kann weg. Eure Musik ist Geplärre und die Dankgebete verachte ich.“ Das sind harte Sätze. Ich bekam sie zum Glück noch nicht persönlich zu hören, aber ich las sie. Sie kamen nicht etwa von einer Person, die der Kirche generell negativ gesonnen ist. Diese Worte kamen von jemandem, der mir etwas bedeutet.

Sie stehen – sogar noch etwas ausgeschmückt, aber nicht minder hart im Ton – in der Bibel. Gott spricht sie und hat sie durch seinen Propheten Amos ausrichten lassen. Und somit hatte ich ein Problem: Warum sagt Gott so etwas? Was lief damals schief? Und tut es das heute noch?

Auf der Suche nach dem, was „gerecht“ ist

Zum Glück hält Gott seine Kritik nicht zurück und lässt Amos erklären, was sein Problem ist: Es könne nicht sein, dass drinnen Gottesdienste gefeiert werden, während draußen soziale Missstände herrschten. Bereits damals prangerte Amos an, dass Menschen ihren Reichtum auf der Armut anderer ausbauen und damit immer mehr Menschen nicht mehr überleben können.

Leider sind wir nach rund 2800 Jahren kaum viel weiter. Die Schere von Arm und Reich geht immer weiter auseinander. „Soziale Gerechtigkeit“ ist nicht nur Thema für Parteipolitik, sondern begleitet mich (leider) im Alltag. Ob es der Streit um auskömmliche Kitaplätze oder OGS-Betreuung sind, die Diskussionen um Bürgergeld oder Reichensteuer, die Teilhabe für Menschen mit Behinderung oder Inklusion und Integration oder Pflegekosten – wir sind als Gesellschaft immer noch auf der Suche nach dem, was „gerecht“ ist. Leider gibt es dabei keine einfachen Antworten und die Diskussionskultur darum hat stark gelitten. Populismus und Grabenkämpfe erschweren oft konstruktive Vorschläge.

Vom Kirchenraum in den Alltag

Weil einiges im Argen liegt, komme ich ins Nachdenken: Was liegt in meiner Verantwortung – nicht zuletzt aus meiner christlichen Grundhaltung heraus? Wenn ich schon die Welt nicht ändern kann, was kann ich konkret vor Ort, in meinem Leben tun? Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Aber vielleicht stellen sich auch Wirtschaftsbosse und Politikerinnen und Politiker diese Fragen. Oder lassen sie sich stellen, zum Beispiel im Gottesdienst. Dort ist der Raum für Fragen und Anfragen, aber auch für das Bekennen von Schuld in der Hoffnung auf Vergebung. So prägt mich der Gottesdienst. Oder dient er nur der Seelendekoration? Dann wären die Worte vom Beginn sicherlich wieder bzw. immer noch angebracht.

Gottesdienst muss von „drinnen“ nach „draußen“ gehen: Vom Kirchraum in den Alltag und aus meinem Innersten heraus soll er zur Haltung werden. Das lasse ich mir zur Not durch so prägnante Gottesworte mitteilen. Schließlich liegt Gott etwas an mir und unserem gesellschaftlichen Zusammenleben. Darum übt er Kritik. Für mich ist das eine gute Nachricht mit Anspruch, aber Hoffnung.

Michael Waschhof ist Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde in Wengern.

