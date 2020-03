Audi Q7 verschwindet auf Probefahrt in Wetter

Wetter. Ein Paar bringt ein Auto nicht zurück, das es in Wetter-Wengern für eine Probefahrt bekommen hat.

Zur Probefahrt hat sich ein Paar einen Audi Q7 in einem Autohaus in Wengern geliehen – und nicht mehr zurückgebracht.

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr war das Paar in dem Autohaus in der Oberwengerner Straße erschienen. Es zeigte Kaufinteresse an einem Audi Q7 und vereinbarte eine Probefahrt. Zur Sicherheit hinterließ das Duo eine Kopie des Führerscheins und des Personalausweises der Frau. Das Paar stieg in das Fahrzeug und fuhr davon. Als es zwei Stunden nach der vereinbarten Rückkehrzeit noch nicht wieder am Autohaus erschienen war, informierte ein Mitarbeiter des Autohauses die Polizei.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Audi Q7 mit etwa 70.000 Kilometern auf dem Tacho. Der Begleiter des Paares wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,90 Meter groß kräftige trainierte Figur dunkle kurze Haare dunkel gekleidet gepflegtes Äußeres.