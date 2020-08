Auch nach 1. August sind noch Ausbildungsplätze erhältlich

Wetter/Herdecke. Die SIHK und Jugendberufsagentur bieten jungen Leuten, die noch einen Ausbildungsplatz suchen, verschiedene Informationsmöglichkeiten

Der 1. August gilt zwar traditionell als Start des Ausbildungsjahres, doch auch ein späterer Start in das Ausbildungsjahr 2020 ist jetzt noch jederzeit möglich, schreibt die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen. Die SIHK (auch für Wetter und Herdecke zuständig) verzeichnete nach eigenen Angaben nun zum Monatsbeginn 1861 neue Ausbildungsverhältnisse.

Covid-19 habe dazu geführt, dass Ausbildungsmessen ausfielen und Vorstellungsgespräche verschoben wurden. Folge: Der Ausbildungsmarkt sei in seiner Entwicklung mehrere Wochen hinterher. Im Vorjahr waren zu diesem Zeitpunkt mehr als drei Viertel der Azubi-Verträge abgeschlossen. 2020 geht die SIHK davon aus, dass deutlich mehr Ausbildungsverhältnisse erst später beginnen. „Der Ausbildungsstart 1. August ist nicht in Stein gemeißelt. Unternehmen werden auch bis in den Winter hinein noch Azubis einstellen“, sagt Thomas Haensel als SIHK-Geschäftsbereichsleiter (berufliche Bildung). Trotz dieser Flexibilität gelte aber das Prinzip „je früher desto besser“, denn Spätstarter stünden vor der Herausforderung, den versäumten Berufsschulstoff aufzuholen.

Dass auf dem Ausbildungsmarkt noch viel möglich sei, verdeutlichen die in der letzten Woche veröffentlichten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit: Im SIHK-Bezirk waren zum Monatsbeginn noch 2016 Ausbildungsplätze frei. Für Schulabgänger ohne einen Anschlussplan hat Haensel einen Tipp: „Wer schon weiß, was er werden will, sollte in der SIHK-Lehrstellenbörse vorbeischauen und sich so schnell wie möglich bewerben. Allen anderen hilft die SIHK mit Orientierung und Beratung weiter.“ Zudem lohne sich ein Blick ins Internet (www.1500chancen.de oder www.sihk.de/lehrstellenboerse).

Vollgas im Endspurt geben

Unter dem Motto „Lass Dich von Corona nicht ausbremsen – jetzt heißt es Vollgas geben!“ lädt die Jugendberufsagentur (JBA) Hagen alle ausbildungsinteressierten Jugendlichen vom 17. bis 21. August zu verschiedenen Aktionen ein. Der Name ist demnach Programm: „#Endspurt - da geht noch was!“

Tipps und Tricks Zwischen den Aktionstagen bietet die Hotline der Berufsberatung (02331/202-450) in der Endspurtwoche jeweils von 8 bis 16 Uhr themenspezifische Informationen.

Termine und Themen: 18. August: Förderungsmöglichkeiten, Prämien, Unterstützung; 19. August: Bewerbungscheck; 20. August: Elterninfotag.

Die JBA möchte auch in diesem Jahr den Jugendlichen auf der Zielgeraden ihre Chancen zeigen und will das komplette aktuelle Ausbildungsangebot mit Beginn noch in diesem Jahr präsentieren. Alle Jugendlichen, die jetzt noch suchen oder noch keine Anschlussperspektive nach der Schule haben, können laut Mitteilung dort etwas finden.

Am 17. und 21. August bieten JBA und Agentur Mark Aktionstage auf dem Freigelände an der Handwerkerstraße 11, Hagen, an. Dort informieren Experten (telefonische Anmeldung nötig: 02331/488780). Die Beratung erfolgt unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Das Angebot umfasse: Adressen von Betrieben und freie Ausbildungsplätze, Angebote und Kontakte zu Berufskollegs sowie Infos über freie Schulplätze, Alternativen zum Wunschberuf und alternative Überbrückungsmöglichkeiten.