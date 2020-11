Unerwartete Verzögerung: Im Fall des psychisch kranken Wetteraners , der im Mai versucht haben soll, einen Polizeibeamten zu töten, endete der zweite Verhandlungstag vor dem Hagener Schwurgericht, bevor er überhaupt richtig begann. Der Grund: Ein Richter musste sich krank melden.

Mitte September begann das Unterbringungsverfahren gegen den 58-Jährigen aus Wetter. Der mutmaßlich schuldunfähige Mann, so die Antragsschrift der Hagener Staatsanwaltschaft, griff das Opfer Mitte Mai in seiner Wohnung im Rahmen eines Einsatzes wegen einer Ruhestörung mit zwei Fleischermessern an und konnte nur durch einen Schuss in das Bein außer Gefecht gesetzt werden.

Am ersten Verhandlungstag bezeichnete der Beschuldigte sein Handeln als Notwehr. Der Beamte und seine Kollegin hätten ja zu einer zivilen Zeit und nicht nachts bei ihm klingeln können ( wir berichteten ). Nun sollte der Prozess, in dem es um die mögliche Unterbringung des Wetteraners in der Psychiatrie geht, fortgesetzt werden. Geplant waren eine weitere Einlassung des 58-Jährigen und die Vernehmung erster Zeugen – unter anderem die Aussagen der beiden betroffenen Polizisten. Allerdings musste die Vorsitzende Richterin Heike Hartmann-Garschagen den Verfahrensbeteiligten mitteilen, dass der Verhandlungstag leider ausfallen müsse, da einer der beiden beisitzenden Richter erkrankt sei.

Die Verhandlung soll nun am Freitag fortgesetzt werden – sofern es der Gesundheitszustand des Erkrankten zulässt.