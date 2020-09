Arbeitsmarkt: Herbstbelebung deutlicher als Corona-Folgen

Wetter/Herdecke/Hagen. In Wetter geht die Zahl der Arbeitslosen leicht zurück, in Herdecke steigt sie gegen den Trend an.

Anzeichen einer Herbstbelebung prägen den Arbeitsmarkt im Ennepe-Ruhr-Kreis im September. Die Folgen von Corona gehen zurück. Die Zahl der Arbeitslosen sank um 380 oder 3,0 Prozent auf 12.213, die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,2 Punkte auf 7,1 Prozent. Auch der Vorjahresabstand ist etwas kleiner geworden, aber nach wie vor beträchtlich: Vor genau zwölf Monaten gab es im Kreis 2.674 Arbeitslose weniger, die Quote damals lag bei außerordentlich guten 5,5 Prozent.

„Erstmals seit über einem halben Jahr sinkt die Arbeitslosigkeit. Erfahrungsgemäß ist der September der beste Monat im ganzen Jahr, doch wird die aktuelle Belebung natürlich nicht die coronabedingten Verwerfungen seit März kompensieren können“, so Katja Heck, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hagen.

„Das gute Signal besteht insbesondere darin, dass mehr Menschen eine Beschäftigung aufgenommen haben. Bei den Neuanzeigen von Kurzarbeit gibt es keinen auffälligen Anstieg mehr. Die Abrechnung des bereits enorm hohen Bestandes bleibt trotzdem noch für längere Zeit eine große Herausforderung.“ Die Agenturchefin hat ein wichtiges Anliegen: „Der Ausbildungsmarkt läuft noch auf Hochtouren, hat sich in diesem Jahr also um rund zwei Monate verzögert. Die letzten Entscheidungen fallen in diesem Jahr eher im Dezember, also Chancen noch auf allen Seiten! Jugendliche und Unternehmen sollten sich melden. Eine coronabedingte Lücke bei der Ausbildung können wir uns nicht leisten.“

Die aktuelle Entwicklung der Arbeitslosenzahlen im Kreis war relativ einheitlich mit einer Ausnahme: „Ausreißer“ war Herdecke mit einem geringen Anstieg der Arbeitslosenzahl (+ 9 auf 637). Wetter zum Beispiel verzeichnete einen Rückgang um 4 auf 739. Nach wie vor ist die Arbeitslosigkeit in allen Städten wesentlich höher als vor einem Jahr.

Kräftenachfrage zieht an

Die Unternehmen im EN-Kreis suchen wieder verstärkt nach Beschäftigten. Mit 444 neuen Stellen wurden gegenüber dem Vormonat 97 oder 28,0 Prozent mehr gemeldet als im schwachen August. Sogar in Relation zum Vorjahresmonat war dies ein kleiner Anstieg um 17 Stellen oder 4,0 Prozent.

Personaldienstleister hatten mit 182 neu gemeldeten Stellen nicht nur den größten Bedarf, sondern auch den höchsten Anstieg gegenüber dem Vormonat. Es folgten das Gesundheitswesen (60), das verarbeitende Gewerbe (46), der Handel (28), die öffentliche Verwaltung (24) und das Baugewerbe (22). Das Gastgewerbe meldete nur neun Stellen, die Logistik sogar nur acht.

Die Zahl aller bei der Arbeitsagentur gemeldeten Stellen insgesamt erhöhte sich deutlich um 116 (7,8 Prozent) auf 1.598 Stellen, war aber um 630 weiterhin deutlich geringer als im Vorjahr (-28,3 Prozent). Weitere 31 EN-Unternehmen meldeten Arbeitsausfälle für 261 Personen an. Seit dem Beginn des Shutdowns gab es damit im Kreis rund 3.400 Anzeigen aus nahezu allen Branchen für 46.500 potenziell betroffene Arbeitnehmer.