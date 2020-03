Ende. Was geben uns die Leitlinien des Theologen und Sozialisten Karl Barth mit auf den Weg? Danach fragte der Arbeitskreis SPD und Kirche in Ende.

„Mitmenschlichkeit – Sozialismus und Friedensbewegung“ lautete das Motto eines Tagesseminars am vergangenen Samstag in Ende. Als Beitrag zum Karl-Barth-Jahr 2019 erinnerten der Arbeitskreis SPD und Kirche der NRW-SPD dabei an den evangelischen Theologen, Sozialisten, Widerstandskämpfer und Friedensaktivisten Karl Barth.

Handlungsaufforderung für die Politik

Lehrstuhlinhaber der Ruhruniversität Bochum arbeiteten Hand in Hand mit Pfarrern aus Herne und der Staatssekretärin Kerstin Griese aus Berlin im Martin-Luther-Gemeindehaus. Die in der Tagung erarbeiteten Impulse nahm Kerstin Griese als Handlungsaufforderungen für die Politik mit nach Berlin. „Er war der bedeutendste Theologe seiner Zeit“, resümierte der Sprecher des Arbeitskreises NRW und Kirche mittleres Ruhrgebiet, Dr. Horst Hoffmann, die Biografie Karl Barths und eröffnete die Tagung mit seinem Beitrag zu „Karl Barth – Gottes fröhlicher Partisan.“

Magna Charta der Humanität

Professor Dr. Traugott Jähnichen, Lehrstuhlinhaber für christliche Gesellschaftslehre an der Ruhr-Uni Bochum hielt das Hauptreferat des Tages: „Die Magna Charta der Humanität – Impulse der Theologie Karl Barths für eine soziale und menschenfreundliche Gesellschaft“ und skizzierte die Biografie Barths. Das Seminar nahm bewusst Begriffe aus einem Brief von Karl Barth im Jahre 1967 kurz vor seinem Tode auf. Doch er sollte nicht umsonst gestorben sein.

Herdecke Wetter Kirchliche Fragen Im AK SPD und Kirche arbeiten Sozialdemokraten, die in Kirchengemeinden aktiv oder an kirchlichen Fragen interessiert sind. Sie diskutieren politische Themen aus der Perspektive der Kirchen. Der AK besteht aus Regionalgruppen, in denen auch Bundes- und Landtagsabgeordnete aktiv mitarbeiten.

Die von Barth gelieferten Inhalte sind heute in Zeiten des gesellschaftlichen Veränderungen und Flüchtlingsproblematik aktueller denn je: So bestehe insbesondere in puncto Flüchtlingskrise und assistierter Suizid im Rahmen der Humanität nach wie vor Handlungsbedarf – die soziale Frage habe nach wie vor keine passenden Antworten. Insbesondere für einen grenzüberschreitenden Frieden und die Gestaltung eines neuen Europas werde nach wie Lösungen gesucht. Noch fehle der Transfer von Barths damaligen Erkenntnissen in Bezug auf die aktuellen Entwicklungen in der modernen Gesellschaft. Erste Schritte liefert Barths Biografie.

Lebendige Diskussion

In lebendiger Diskussion tagten die Mitglieder der Arbeitsgruppen und erarbeiteten Leitlinien für politische Forderungen für eine gerechtere, menschlichere und demokratische Gesellschaft. „Barths Werk liefert viele Impulse für die Lösungen aktueller humanitärer Probleme in der heutigen Gesellschaft“, so Hoffmann. „Das Tagesseminar dient dazu, politische Forderungen zu formulieren. Griese nimmt diese dann direkt mit nach Berlin nimmt, wo diese diskutiert und von der Politik umgesetzt werden können.“ Kerstin Griese (MdB), Staatssekretärin im Ministerium für Arbeit und Soziales, lieferte den Tagungspunkt das politische Gespräch. Am Abend wurden die Ergebnisse der Arbeitsgruppen noch einmal zusammengefasst. Die Impulse gehen nun nach Berlin.