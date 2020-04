Anschlussstelle Volmarstein soll im Mai wieder geöffnet sein

Am letzten März-Wochenende ist die A1 zwischen dem Kreuz Wuppertal-Nord und Hagen-West in beiden Richtungen vollgesperrt gewesen. Die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau Gmbh) profitierte vom ruhenden Verkehr, um an der Talbrücke Volmarstein Bauarbeiten voranzutreiben.