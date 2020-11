Anmeldung für neue Kita und Seniorenangebote in Wetter jetzt

Zum Ortstermin kamen jetzt Vertreter des Gemeinschaftsprojektes an der Baustelle Ecke Garten-/Wilhelmstraße zusammen. Wichtigste Neuigkeit, die auch auf großen Plakaten an den Bauzäunen verkündet wird: Anmeldungen für die neue Kita (Tel. 61783, timmerbeil@esv.de) und die neuen Seniorenappartements bzw. die Senioren-Demenz-WG (Tel. 0152/39550186, kraemer@esv.de) sind ab sofort möglich. Die Bauarbeiten für das Gemeinschaftsprojekt von Wohnstätte, Ev. Stiftung Volmarstein und Stadt Wetter an der Ecke-Wilhelm-/Gartenstraße liegen im Zeitplan, wie WSG-Geschäftsführerin Claudia Büchel versicherte: „Ende des Jahres soll der Rohbau fertig sein.“ Susanne Auschner, Fachdienst Jugend, Bürgermeister Frank Hasenberg, Nicolas Starck (ESV) Ralph Wittmann (WSG) und Annette Timmerbeil (Leiterin der ESV-Kita Pustelblume) freuen sich auf die Eröffnung im August 2021.

Wohnstätte, Stiftung und Stadt als Partner

Zur Erinnerung: An der Ecke Gartenstraße/Ecke Wilhelmstraße entsteht ein Gemeinschaftsprojekt von Wohnstättengenossenschaft (WSG), Stadt Wetter und Evangelischer Stiftung Volmarstein entstehen. Der Neubau soll eine dreizügige Kindertagesstätte, eine Wohngemeinschaft für dementiell erkrankte Menschen und Seniorenwohnungen beherbergen. Das Gebäude soll an der Gartenstraße dreigeschossig, an der abfallenden Wilhelmstraße viergeschossig werden.

WSG ist Investor

Die WSG hatte das etwa 730 Quadratmeter große Grundstück erworben. Die dort stehenden Gebäude wurden abgerissen; die WSG errichtet als Investor den Neubau. Ursprünglich geplant war, dass das Projekt im Frühjahr 2021 fertig gestellt sein wird.

Die neue integrative Kita entsteht auf ca. 550 Quadratmetern im Erdgeschoss; sie soll zum Kindergartenjahr 2021/2022 an den Start gehen und wird rund 55 Plätze in drei Gruppen anbieten. Der Eingang liegt in der Wilhelmstraße. Betreiberin ist die Evangelische Stiftung Volmarstein. Über zwei Ebenen und ca. 700 qm entstehen über der Kita zwei Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz. Geplant sind zwei mal sieben Plätze. Der Eingang der Demenz-WG liegt an der Gartenstraße. Betreiber ist auch hier die Ev. Stiftung Volmarstein. Ebenfalls entstehen werden in dem Neubau Seniorenwohnungen mit einer Größe von 40 bis 45 Quadratmetern, die frei finanziert sind.