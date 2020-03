Anika Fricke muss Motto-Party „Adelnight“ in Wetter absagen

Wetter. Die für den 21. März im Stadtsaal geplante Motto-Party „Adelnight“ darf nicht stattfinden. Veranstalterin Anika Fricke verteilt nun Trostpflaster.

„Ich wollte mich an dieser ganzen Entwicklung eigentlich nicht beteiligen und hätte am liebsten gefeiert. Bis gerade hatte ich auch noch die Hoffnung, dass ich das am Samstag nächster Woche tun kann. Aber das Ordnungsamt hat mir jetzt mitgeteilt, dass ich die Adelnight nicht stattfinden lassen darf.“ Anika Fricke, Veranstalterin der beliebten Motto-Party, die am 21. März mit über 500 Gästen im Stadtsaal gefeiert werden sollte, hat schlaflose Nächte hinter sich. Nun ist ihr die Entscheidung „Feiern oder nicht feiern?“ aus der Hand genommen worden.

Große Enttäuschung

„Die Adelnight gehört laut Ordnungsamt in die Kategorie von Veranstaltungen, die nicht stattfinden dürfen, weil bei einer Party mit Tanz die vielen Menschen eng beieinander sind. “, berichtet Anika Fricke geknickt. „Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mein ganzes Herzblut in diese Party stecke. Entsprechend groß waren die Vorfreude und bis zuletzt auch die Hoffnung, dass ich feiern kann“, so die Geschäftsfrau. Umso größer sei nun die Enttäuschung.

„Es tut mir auch für all diejenigen leid, die sich wie ich auf die Party gefreut hatten. Die Tickets und auch die verlosten Freikarten behalten natürlich ihre Gültigkeit. Wir suchen nach einem Ersatztermin, müssen aber auch erstmal abwarten, wie sich Corona weiter entwickelt. Ich hoffe sehr, dass alle Ticketinhaber mit mir zu einem späteren Zeitpunkt feiern werden.“

Mit Rabatt einkaufen

Und weil Anika Fricke weiß, wie groß die Enttäuschung über die Verschiebung bei manchen sein wird, verschenkt sie nun kleine Trostpflaster: „Jeder, der eine Eintrittskarte hat und nun länger auf die Party warten muss, kann sie in einem meiner Geschäfte vorzeigen und bekommt dann zehn Prozent Rabatt auf den Einkauf.“

Die Wetteranerin Anika Fricke betreibt drei Modeboutiquen in Wetter (Adelkind, Bismarckstraße 50) und den Nachbarstädten Herdecke (Adelweiss, Hauptstraße 9) und Witten (Bahnhofstraße 12).