Anhänger verschwindet in Wetter – Kurioser Diebstahl-Prozess

Das Verschwinden eines Fahrzeuganhängers in Wetter und sein Wiederauftauchen in Norddeutschland geben der Justiz Rätsel auf. Der mutmaßliche Dieb gab sich nun vor dem hiesigen Amtsgericht unschuldig und präsentierte einen möglichen Alternativtäter. Das bescherte seinem Verfahren einen neuen Termin mit einem Zeugen.

Vor einem Jahr, so zumindest der Vorwurf gegen den 45-jährigen Mann aus Lübeck, koppelte er den Fahrzeuganhänger im Bereich des Industriegeländes Schöllinger Feld an seinen Wagen und verschwand damit. Daraufhin wurde der neue Standort des Anhängers per GPS ermittelt. Und es stellte sich heraus, dass der just in jener Straße in Lübeck abgestellt war, in der der mögliche Dieb wohnte.

Den Vorwurf wollte der nun aber nicht auf sich sitzen lassen. Im Prozess erklärte er, den Anhänger im Auftrag seines Chefs gemietet zu haben. Da er dafür jedoch keinen Führerschein besitze und einen Fahrer benötigte, habe er einen Kollegen gebeten. Der habe ihn dort auch wieder abstellen sollen.

Derweil sei er, der wegen eines Termins unter Zeitdruck gestanden habe, mit der Bahn vorausgefahren. Der Andere habe ihm versichert, den Anhänger ordnungsgemäß dort deponiert zu haben. „Dann hieß es auf einmal, der Anhänger ist weg.“ Und: „Ich wusste da nichts von.“

Warum der Anhänger dann plötzlich in seiner Straße gestanden habe, könne er sich auch nicht erklären. Richter Christoph Labenski brachte es auf den Punkt: „Die Frage ist nur, wer von Ihnen oder Sie beide zusammen.“ Das Verfahren wurde ausgesetzt und wird demnächst neu aufgerollt – mit dem Kollegen als Zeuge und, falls noch vorhanden, dem Bahnticket zur Entlastung.