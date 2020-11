Amokalarm an FHS in Herdecke: Entwarnung ging nur online

Herdecke. Polizisten mit Maschinenpistolen vor der Friedrich-Harkort-Schule in Herdecke? Fehlalarm! Was den Schülern gar nicht so leicht zu sagen war.

Sie haben ganz schön Eindruck gemacht, die Polizistinnen und Polizisten, die die Schüler rund um den Schulschluss an der FHS draußen und einsatzmäßig in Empfang nahmen. Ein Sondereinsatzkommando war das aber trotz der Ausrüstung und Waffen nicht. Und obwohl es nicht allzu lange dauerte, bis sich der Ruf ans Herdecker Gymnasium als Fehlalarm herausstellte , war es gar nicht so einfach, den Jungen und Mädchen direkt Entwarnung zu geben.

Raus aus dem Gefahrenbereich

Ein Techniker hatte für Arbeiten an der Anlage die schulinterne Durchsagefunktion für Amokalarm auf stumm gestellt – und dann unabsichtlich einen Alarmruf nach draußen abgesetzt zur Polizei. Die stand überraschend vor der Türe und beließ es nicht beim Schauen: „Auch wenn keine Hinweise auf eine echte Bedrohungslage vorlagen, nimmt die Polizei den Einsatz ernst und handelte nach den erforderlichen Vorgaben“, sagt Polizeipressesprecherin Sonja Wever. Wie diese Vorgaben aussehen, will sie aus „polizeitaktischen“ Gründen nicht angeben.

So viel verrät sie dann aber doch: „Bei Eintreffen der Polizei verließen Schüler bereits aufgrund des Schulschlusses das Gebäude. Der Auftrag liegt natürlich darin, die Schüler schnell aus dem vermeintlichen Gefahrenbereich zu bekommen, und so wurden sie durch die Kollegen zunächst angewiesen, das Schulgelände zu verlassen.“

Über Klassengruppen bei Whatsapp etwa wussten selbst Schüler, die gerade nicht in oder an der Schule waren, wie es dort zur Schulschlusszeit gegen 13 Uhr zuging: Jungen und Mädchen berichteten, wie sie von den Polizisten gleich vor dem Eingang abgefangen und zur Sicherheit in die Ruhrwiesen oder Richtung Realschule geleitet worden seien. Von Kommandotönen der Polizei und Ängsten der Kinder erzählt ein Schüler der Oberstufe. Und von dem „großen Schreck“, den sein jüngerer Bruder gepackt hatte, als er fröhlich aus der Schule nach Hause stürzen wollte und direkt den Beamten in die Arme lief. Der Schreck war kein Wunder: „Durch die professionelle Ausrüstung (Helm, größere Schusswesten und Maschinenpistolen) wirkt das Auftreten etwas anders, als man es sonst von Streifenpolizisten gewohnt ist“, zeigt Sonja Wever Verständnis.

Infos über itslearning

Zu Schulschluss Amokalarm ist in der Schule regelmäßig Thema. Bei Alarm sollen Schüler und Lehrer in den Räumen bleiben und nach außen verriegeln. Für einige Schüler und Eltern sah es zunächst so aus, als sei an der Schule das genaue Gegenteil geschehen. Während die Polizei einen Alarmruf bekommen hatte, gab es in der Schule keinen Alarmhinweis : Die Schüler verließen die Schule, wie sie es um diese Zeit immer tun.

Kurz nach 13 Uhr waren die Streifenwagenbesatzungen vor Ort. Wenige Minuten später war für sie klar, dass es wohl keine Bedrohungslage gab. Für die Entwarnung musste die Schulleitung, die von den besonders ausgerüsteten Beamten ebenso überrascht war wie die Schüler, ebenfalls die sozialen Medien nutzen. Auf der Schulplattform itslearning stand etwa eine halbe Schulstunde später über „den Fehlalarm in der sechsten Stunde“, dass bei Wartungsarbeiten unbeabsichtigt ein Amokalarm abgesetzt worden sei. Die allgemeine Durchsageanlage hatte der Techniker auch deaktiviert.

Bei der Nachbesserung

Mit der Fachfirma in Diensten der Stadt gibt es jetzt ausführliche Gespräche. „Es handelt sich bei der Auslösung der Meldung durch die Anlage um menschliches Versagen durch die ausführende Fachfirma“ lässt die Stadtverwaltung auf Nachfrage wissen.

Zudem seien die Arbeiten an der Anlage ohne entsprechende und rechtzeitige vorherige Ankündigung beim Auftraggeber, dem städtischen Gebäudemanagement, durchgeführt worden. Nicht nur das wurde durch den versehentlichen Alarm offenbar: Die Stadtverwaltung arbeitet nun aut einer Stellungnahme „die Vorfälle auch intern auf, um unter anderem Verbesserungen in der Alarmierungsreihenfolge zu erzielen“.