Alkoholverbot am Bahnhofsvorplatz Wetter gekippt

Das Verwaltungsgericht Arnsberg hat das Alkoholverbot am Bahnhofsvorplatz als rechtswidrig gekippt. Seiner Meinung nach bestünde keine abstrakte Gefahr für die öffentliche Sicherheit noch für die öffentliche Ordnung.

Rückblick: Per Ratsbeschluss vom 23. März 2017 hatte die Stadt Wetter ihre Verordnung geändert, in der es um die Sicherheit im öffentlichen Raum geht. So war es seitdem verboten, außerhalb gastronomischer Außenanlagen im Bereich des Bahnhofsvorplatzes „alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel zu konsumieren“.

Treffpunkt Bahnhofsvorplatz

Dieser Änderung der Verordnung war vorausgegangen, dass nach der Eröffnung des Ruhrtal-Centers und der damit verbundenen Umgestaltung des Vorplatzes, Jugendliche und Heranwachsende den Ort als Treffpunkt nutzten. Dabei sei laut Polizei auch Alkohol getrunken worden. In den Jahren darauf habe es immer wieder Bürgerbeschwerden über Belästigungen und Vandalismus auf dem Platz gegeben, unter anderem durch alkoholisierte Menschen. Bei den anschließenden gemeinsamen Kontrollterminen von Mitarbeitern der Stadt und der Polizei wurden jedoch keine alkoholisierten Personen angetroffen, die auffällig waren. Dennoch folgten im März 2017 der Ratsbeschluss und die Änderung der Verordnung. Dagegen hatte ein ehemaliger Wetteraner, der häufig seine Familie in Wetter besucht und – wie er selbst sagt – auch gerne mal ein Bierchen auf dem Weg zum Bahnhof trinke, geklagt. Und bekam nun vor dem Verwaltungsgericht Recht.

Keine Gefahr für die Sicherheit

Die Neuregelung verstoße laut Gericht gegen die Paragrafen 25 und 27 des Ordnungsbehördengesetzes, weil die „erforderliche abstrakte Gefahr für die öffentliche Sicherheit nicht bestehe“. Dafür sei eine tragfähige Gefahrenprognose erforderlich. Der öffentliche Konsum von Alkohol, so heißt es im Urteil, sei durch die allgemeine Handlungsfreiheit grundrechtlich geschützt.

Die Stadt Wetter ließ über Pressesprecher Jens Holsteg in einer Stellungnahme verlauten, dass sie das Urteil des Gerichtes natürlich akzeptiere. „Aber grundsätzlich gilt für uns nach wie vor: Wir halten das Alkoholverbot am Bahnhofsvorplatz für sinnvoll. In diesen Bereich inklusive des Kinderspielplatzes passt kein exzessives Trinken“, so Holsteg.

„Wir haben gute Erfahrungen mit dem Alkoholverbot gemacht und im Rahmen der Bestreifung regelmäßig kontrolliert. Das Verbot ist aus Sicht der Stadt Wetter ein erfolgreiches Element, um die Situation am Bahnhofsvorplatz zu verbessern und zu beruhigen. Aufgrund der Kooperation der Ordnungspartnerschaft (Fachdienst Jugend / Polizei / Ordnungsamt) mit der Drogen- und Suchtberatung der AWO wurde zu bestimmten Terminen mit den dort Alkohol konsumierenden Personen Kontakt aufgenommen und auf Beratungsangebote hingewiesen. Massive Kontrollen waren nicht nötig, da allein schon die Maßnahme des Alkoholverbotes Signalwirkung hatte. Das Alkoholverbot hat sich als Instrument bewährt“, heißt es weiter seitens der Stadt.

Das Verwaltungsgericht Arnsberg hat festgelegt, dass die Stadt Wetter als Beklagte die Kosten des gesamten Verfahrens zu tragen hat. Der Streitwert, aus dem im Anschluss die Kosten errechnet werden, ist auf 5000 Euro festgesetzt worden, „weil der Sach- und Streitstand keine genügenden Anhaltspunkte für die Bestimmung der Bedeutung der Sache für den Kläger bietet“.