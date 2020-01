Aktive Frauen in Herdecke machen weiter als Stammtisch

Aus, vorbei! Der Ortsverband Herdecke der Aktiven Frauen ist Geschichte. Probleme im Landesverband sind die Ursache. Und weil das so ist, bleiben einige Frauen in Herdecke doch weiter aktiv in der Gemeinschaft -- als Stammtisch lebt die Vereinigung fort, die ihren Mitgliedern über viele Jahre weit mehr als unterhaltsame Momente beschert hat.

„Der harte Kern bleibt. Wir kennen uns ja alle seit Jahrzehnten“, gibt sich Barbara Appelt überzeugt. Sie war die letzte Vorsitzende des Ortsverbandes Aktive Frauen Herdecke im Deutschen Hausfrauenbund Netzwerk Haushalt. Ein ganz schön langer Name zu einer vielfältigen Geschichte. „Das ist kein Koch- und Strickclub“, rückt Appelt ein Bild gerade, mit dem sich der Hausfrauenbund immer wieder konfrontiert sah. Dabei war er an der Ausbildungsordnung für Hauswirtschafterinnen ebenso beteiligt wie an der Ausarbeitung von Tarifverträgen.

Treffs im „Panorama“

Jetzt aber war Schluss für Herdecke. Zunächst einmal beim Landesverband in Münster. Weil sich keine Vorstandsmitglieder gefunden haben, mussten sich die Ortsverbände neu orientieren. Unter das Dach der Landesverbände in Rheinland-Pfalz oder in Hessen wollten die Her­deckerinnen nicht schlüpfen. Auch der Weg in die völlige Selbstständigkeit als eingetragener Verein schien ihnen zu dornig. So ganz aufhören wollten die über hundert in der Kartei geführten Frauen aber nicht.

Und sie werden sich sogar weiter „Aktive Frauen“ nennen, wenn sie sich künftig ganz privat am letzten Donnerstag im Monat im 17 Uhr am Stammtisch im Bistro Panorama treffen. Dann können sie sich erinnern an die vielen Vorträge wie den von Willi Creutzenberg über die Geschichte der Stadt oder den Besuch der Gleichstellungsbeauftragten. Aber auch ins Kino oder Theater haben sich die „meist alleinstehenden älteren Damen mit kleiner Rente“ (Appelt) aufgemacht oder wie kurz vor Verbandsschluss noch mal auf eine Tour nach Bad Driburg.

Neue erwünscht

Bei Fahrten soll es bleiben. Und an den Stammtisch dürfen sich auch neue Frauen gesellen. „Wir wollen das probieren“, sagt die ehemalige Vorsitzende des ehemaligen Ortsverbandes der weiterhin Aktiven Frauen in Herdecke. Am 30. Januar, dem ersten Stammtisch-Termin, soll sich das zeigen.