In Zeiten von Corona kann ELVI durchaus ein Segen sein: ELVI steht für elektronische Visite und meint eine Videosprechstunde für Ärzte. Das Gespräch zwischen Arzt und Patient aus der Distanz per Computer ist das, was die Ärztliche Qualitätsgemeinschaft EN-Mitte (ÄQEN-Mitte) aus Wetter aktuell vorantreibt und was nun im Mittelpunkt eines Seminars stand.

„Bereits im vergangenen Jahr gab es ein Angebot der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe für eine Beteiligung an diesem E-Health-Projekt. Dazu wurden Fördermittel in Höhe von einer Million Euro bereitgestellt. Alle Ärzte und auch Pflegeeinrichtungen konnten die entsprechende Hardware wie Tablet. Smartphone oder ähnlichem zunächst beantragen, dann ordern“, erklärt Susanne Fischer, Geschäftsführerin der ÄQEN-Mitte. „Alle Seminarteilnehmer haben den Zuschlag bekommen. Heute werden wir alle Informationen zur Software bekommen – und zwar live per Videoschalte von Dr. Jürgen Beckmann vom Ärztenetz aus Bünde, das vor Jahren im Rahmen eines Projekts diese Software mitentwickelt hat. Er erklärt, wie die Software funktioniert“, so Susanne Fischer weiter.

Normale Sprechstunde bleibt erhalten

Zum Modell der Videosprechstunde kann sie vorab – noch bevor der Experte von der großen Leinwand zu den heimischen Medizinern sprechen wird – Folgendes erklären: „Der Patient sitzt zuhause vor einem Tablet oder am Smartphone und wählt sich über eine sichere Leitung in ein virtuelles Wartezimmer ein.“ Will heißen: Der Patient bekommt per SMS oder E-Mail vom Arzt einen ELVI-Zugangscode, loggt sich zum vereinbarten Termin über die Homepage oder per App ein, so dass Arzt und Patient sich im virtuellen Wartezimmer sehen und sich in der Videosprechstunde austauschen können. „Das ist natürlich auch interessant für Pflegeeinrichtungen, die Informationen für bestimmte Bewohner benötigen, um sie besser betreuen oder pflegen zu können. Man kann ja die Kamera zum Beispiel auch auf eine Wunde am Bein halten, so dass der Arzt nach Ansicht entscheiden kann, ob nur neu verbunden werden muss oder ob der Patient ins Krankenhaus muss. Das birgt viele Vorteile und spart vor allem Ärzten und Patienten weite Wege“, so die Sprecherin des heimischen Ärztenetzes.

Herdecke Wetter Netzwerk besteht seit 2008 Die Ärztliche Qualitätsgemeinschaft EN-Mitte GmbH (ÄQEN-Mitte) ist ein Zusammenschluss nahezu aller Haus- und Fachärzte aus Wetter zu einem Netzwerk, das seit 2008 besteht und 2016 von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) als förderwürdiges Praxisnetz anerkannt und zertifiziert wurde. Aktuell gehören 26 Ärzte und seit neuestem auch Psychotherapeuten dem Netzwerk an. Das Netzwerk bietet betriebliches Gesundheitsmanagement für Unternehmen sowie Prävention und Schulungen für Patienten an. Das Netzwerk kooperiert mit Apotheken, Pflegeeinrichtungen, Psychotherapeuten, dem Ender Gemeinschaftskrankenhaus und der Stadt Wetter. Weitere Informationen im Internet (www.aeqen.de).

„Eine Videosprechstunde kann und soll die normale Sprechstunde nicht ersetzen, ist aber für bestimmte Fälle und Situationen eben sehr gut geeignet – wie zum Beispiel gerade jetzt in Zeiten von Corona. Da sind alle froh, dass es sowas gibt“, sagt Susanne Fischer.

Das bestätigt Dr. Jörg Woeste am Rande des Seminars: „Es ist das Tollste für Leute, die nicht mobil sind, und für Pflegedienste und Heime. Noch weit interessanter ist es aber für ländliche Regionen, wo ein Arzt sieben Ortschaften betreut. Wie soll er das schaffen?“

Informationen in den Arztpraxen

Und dann berichtet er begeistert von Funk-Stethoskopen, die von einer EVA (Entlastende Versorgungsassistentin) aus der Hausarztpraxis an den Körper des Patienten gehalten werden könnten, um dem Arzt auf diese Weise ein virtuelles Abhorchen zu ermöglichen. Zu den Grenzen einer virtuellen Sprechstunde sagt der Mediziner: „Wenn man absehen kann, dass zum Beispiel Laboruntersuchungen erforderlich seine werden, macht es keinen Sinne. Und bei Bauchuntersuchungen. Den Bauch muss ich immer anfassen.“

Wie Susanne Fischer erklärte, gibt es keinen einen einheitlichen Start für ELVI in Wetter. Noch in diesem Monat aber wollten die Praxen von Jörg Woeste, Stefan Schleyer und Helge Holtermann mit der neuen virtuellen Sprechstunde starten. Susanne Fischer: „Bei allen anderen Ärzten bekommen Patienten Infos darüber in den jeweiligen Praxen.“