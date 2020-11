Adventskalender: Verkauf Samstag auf dem Wochenmarkt Wetter

Wetter. Gutes tun und gewinnen: Der Kinderschutzbund Wetter verkauft am 21. November seinen Sponsoren-Adventskalender auch auf dem Wochenmarkt.

Der Kinderschutzbund Wetter wird am Samstag, 21. November, von 9.30 bis 12.30 Uhr seinen Sponsoren-Adventskalender auf dem Wochenmarkt verkaufen. Die heimische Künstlerin Isaura Gomes hat für den Adventskalender 2020 eine Collage mit winterlichen Motiven aus allen Ortsteilen der Harkortstadt gestaltet. Er ist in einer Auflage von 1500 Exemplaren gedruckt worden. Mit dem Kauf eines Kalenders (5 Euro) unterstützen Bürger die Projektarbeit des Kinderschutzbundes – der Erlös fließt zu 100 Prozent in Projekte wie die Ferienaktion „Die Waldmaus ist los“. Und: Wer einen Kalender kauft, hat damit selbst auch die Chance auf einen schönen Gewinn. Alle verkauften Kalender werden in die Verlosung gegeben, wobei an jedem Tag im Advent vier bis fünf Gewinne gezogen werden.

Gutes tun und gewinnen

Jeder Kalender hat eine Losnummer von 1 bis 1500, die im Innenteil zu finden ist. Es werden 113 Gewinne ausgespielt. Sämtliche Gewinne (darunter Einkaufs- und Restaurantgutscheine und viele mehr) wurden von Einzelhändlern und Unternehmen aus Wetter zur Verfügung gestellt. Die Gewinnnummern werden ab dem 1. Dezember täglich in der Lokalzeitung bekannt gegeben. Sie können aber auch unter www.kinderschutzbundwetter.de eingesehen werden.