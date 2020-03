Wetter. Über ein bislang wenig bekanntes Drama berichtete jetzt Günter Bock. Es spielte sich zum Kriegsende in seinem Elternhaus in der Hochstraße 3 ab.

Einzelne Schilderungen von lokalen Ereignissen im Zweiten Weltkrieg lassen sich in verschiedenen Büchern oder Aufsätzen nachlesen. Für die Stadt Wetter ist vieles überliefert, weil der Beamte Gustav Ebert örtliche Begebenheiten hier von 1939 bis 1946 in Zeitungsausschnitten gesammelt bzw. chronologisch aufgeschrieben hat. Nun hat sich aber Leser Günter Bock (Jahrgang 1937) in der Redaktion gemeldet, da über ein Drama bisher wenig bekannt sei.

Betrieb in dritter Generation

Der Wetteraner weist auf einen schlimmen Vorfall hin, der sich im März oder April 1945 kurz vor Kriegsende ereignet habe. Und zwar im Haus Hochstraße 3 in Alt- Wetter. „Dort wohnte meine Familie, nachdem mein Vater das Gebäude 1925 vom Ruhrverband gekauft und dort dann seine Dachdecker-Firma eingerichtet hatte“, sagt der Sohn von Leonhard Bock. Der wurde 1899 geboren, musste als 18-Jähriger in den Ersten Weltkrieg (stationiert u.a. in Königsberg), kam mit einer Handverletzung davon und konnte sich seit 1929 Dachdeckermeister nennen. Er war auch aktives Mitglied der Feuerwehr in Wetter, wie später dann auch sein anderer Sohn Leonhard junior. Dessen Tochter Stefanie führt den Familienbetrieb heute als Vertreterin der dritten Generation.

Vater in der Harkortstadt

So weit die Vorgeschichte, wie sie Günter Bock erzählen kann. Nun hinein in den Zweiten Weltkrieg. Er selbst und seine Familie waren im März/April 1945 nicht in Wetter, sondern hielten sich sicherheitshalber in Eichsfeld/Göttingen auf.

Herdecke Wetter Evakuierte in Wetter und Herdecke 1200 aus Essen evakuierte Menschen werden vor 75 Jahren am Karfreitag in Kirchende untergebracht (zum Teil in der Kirche) und verpflegt. „Tieffliegerangriffe fordern auch unter den Evakuierten Opfer“, schreibt Heimathistoriker Willi Creutzenberg in seiner kurzen Chronologie zum Kriegsende in Herdecke. In Wetter fragt sich Stadtinspektor Gustav Ebert, wie die aufblühende Natur im Kontrast zum Leid der Menschen steht. „Wie soll das enden, was bringen die nächsten Tage? Müssen wir noch fort von hier?“ Zumal das Ruhrgebiet anscheinend in die Zange genommen wird. Auch in Wetter trafen demnach Evakuierte ein, die teils „seit vorgestern Abend unterwegs“ seien und zum Beispiel Richtung Paderborn wollen. Während vor dem Rathaus Personentransporte organisiert werden, sorgt sich Ebert wegen der Unterernährung mancher Kinder in der Harkortstadt. In Vorhalle fallen am 30. März 1945 wieder Bomben.

Nur sein Vater war in der Harkortstadt geblieben: Dessen Firma mit damals rund 20 Mitarbeitern war verpflichtet, zu jener Zeit in Dortmund und Hagen nach Bombenangriffen Dächer notdürftig zu reparieren. Leonhard Bock befand sich aber an jenem schicksalsträchtigen Frühjahrstag vor 75 Jahren als Feuerwehrmann – weswegen er auch nicht als Soldat eingezogen wurde – am Löschteich nahe der Turnhalle in Alt-Wetter. Unterdessen schlugen andernorts Granaten ein. „Die kamen aus Ende über den Berg“, so Günter Bock über den Artilleriebeschuss. „Hier ist ja damals während des gesamten Krieges nicht viel passiert, nur einzelne Häuser etwa auch in der Königstraße wurden getroffen.“

Granate flog ins Schlafzimmer

Und eben sein Elternhaus (drei Etagen, mehrere Bewohner) in der Hochstraße 3. In dieses flog vor 75 Jahren, so erzählte es später Vater Leonhard seinen Söhnen, eine Granate durch das Schlafzimmerfenster. Diese fand einen Weg durch das Treppenhaus und gelangte nach unten in den provisorisch eingerichteten Luftschutzkeller. Dort explodierte sie. Es muss einen mächtigen Schlag und eine beträchtliche Druckwelle gegeben haben.

Im Untergeschoss hatten fünf Menschen Zuflucht gesucht, unter anderem eine Mitbewohnerin aus dem Haus mit ihrem Kind. „Alle kamen ums Leben“, so Günter Bock. Nicht nur das. Nahe der Eingangstür des Gebäudes wollten zwei Hitler-Jungen und eine weitere Person Schutz finden. Auch sie starben. Somit erfuhr Leonhard Bock nach seinem Feuerwehreinsatz bei seiner Rückkehr, dass bei ihm daheim insgesamt acht Menschen den Granaten-Einschlag nicht überlebt hatten. „Ob da noch jemand heil oder nur verletzt davon gekommen ist, kann ich nicht sagen“, sagt Günter Bock 75 Jahre später. Sein Vater habe ihm berichtet, dass der Schaden außen am Haus mit Ausnahme des Schlafzimmerfensters kaum zu sehen war. „Aber im Inneren war die Zerstörung schon enorm.“