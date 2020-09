Abschied vor 65 Jahren von Eiche an Wilhelmstraße Alt-Wetter

Am 29. September 1955 lag die alte Eiche an der Wilhelmstraße in Wetter auf dem Boden, die Fällaktion hatte viele Schaulustige angelockt.

Wetter. Der wohl bekannteste Baum in Alt-Wetter: Am 29. September 1955 verfolgten viele Schaulustige, wie in der Wilhelmstraße die alte Eiche fiel.

Der 29. September 1955 war ein Donnerstag. Hiesige Zeitzeugen erinnern sich womöglich aber aus einem anderen Anlass an dieses Datum: Viele Schaulustige kamen damals zur Wilhelmstraße nach Alt-Wetter, weil dort nahe des Abzweigs zur Königstraße die stadtbekannte Eiche gefällt wurde. Auch heute noch steht ein imposanter Baum vor der gleichnamigen Gaststätte.

Im Archiv des bekannten und 2008 verstorbenen Fotografen Joachim Lamle befinden sich einige Bilder, die das große öffentliche Interesse damals belegen. Schließlich handelte es sich um einen markanten Baum, der seit dem 15. Jahrhundert auf kirchlichem Boden stand und später dann auch im Zusammenhang mit Gerichtsprozessen erwähnt wurde. Daher sprachen die Anwohner dort von einer Femeiche, da nachweislich an dieser Stelle bis zum 16. Jahrhundert öfter das Strafgericht (ein früherer Begriff dafür ist das Wort Feme) tagte.

Hohlräume und Erinnerungsfotos

Doch die Fällaktion vor genau 65 Jahren hatte einen anderen Hintergrund. In dem mächtigen Stamm hatten sich Hohlräume gebildet. In diese Plombe passten sogar Kinder oder dünne Erwachsene. Ehe der Baum weiter verfaulen und für Gefahr (heute hieße das Verkehrssicherheit) sorgen konnte, bereitete die heimische Feuerwehr das Abholzen vor. Zuvor wollten sich aber – auch das ist fotografisch belegt – Nachbarn und andere von der Eiche verabschieden. Sie posierten vor dem imposanten Baum für Erinnerungsbilder.

Sogar die Uhrzeit ist überliefert: Um 15.21 Uhr vor 65 Jahren fiel die imposante Eiche in Alt-Wetter. Das wollten viele Zuschauer erleben Foto: Sammlung Lamle

Dann der besondere Tag. Das Gebiet an der Wilhelmstraße vor dem Abzweig zur Königstraße war abgesperrt, zahlreiche Schaulustige hielten sich in einem sicheren Abstand auf. Kameraden der Feuerwehr brachten zunächst eine Leiter in Stellung und schnitten einige Äste ab. Nach den Vorarbeiten fiel die Eiche. Als der umgestürzte Baum auf dem Boden lag, konnten die Neugierigen auch die Größe der Plombe begutachten.

Neupflanzung im Februar 1957

Auf einen Abschied folgt in der Regel ein Neuanfang. So auch an der Wilhelmstraße in Alt-Wetter. Schnell war damals klar, dass an der Stelle wieder ein Baum stehen solle. Der Termin zur Einpflanzung: 23. Februar 1957. Das war ein Anlass zum Feiern, der erneut viele Besucher anlockte.

Im Fackelschein sorgte eine Musikkapelle (vermutlich der Fanfarenzug Oberwengern) für eine festliche Atmosphäre. Redebeiträge von Bürgermeister Röntgen und von einem kleinen Jungen rundeten das Fest bei sehr kalten Temperaturen ab.

Beim Blick auf die junge Eiche zweifelten manche Zuschauer, ob dieses vergleichsweise zarte Pflänzchen das opulente Erscheinungsbild der Vorgängerin erreichen würde. Mehr als 63 Jahre später lässt sich festhalten, dass der Baum ordentlich gewachsen ist – und auch heute die Gaststätte Zur Eiche zu recht diesen Namen trägt. Somit war und ist dieser Baum ein Wahrzeichen für den Stadtteil Alt-Wetter.