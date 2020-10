A1 in Gevelsberg gesperrt – Umleitung führt über Volmarstein

Die Grafik zeigt, dass die A1 in Richtung Norden (Bremen) von Gevelsberg bis zur Anschlussstelle Volmarstein an diesem Wochenende gesperrt wird.

Volmarstein. Wenn jetzt am Samstagabend die A1 in Gevelsberg bis Sonntag gesperrt wird, müssen Anwohner in Volmarstein mit mehr Lärm vor der Haustür rechnen.

Die Sperrung der A1 am Wochenende hat auch Auswirkungen auf das Stadtgebiet Wetter. Wie berichtet, riegelt der Landesbetrieb die Autobahn an der Anschlussstelle Gevelsberg jetzt am Samstagabend und fast den gesamten Sonntag über ab. Am 10. Oktober sollen ab 22 Uhr Restarbeiten an der Brücke Eichholzstraße beginnen. Tags darauf soll die Vollsperrung der Autobahn um 18 Uhr in diesem Abschnitt enden.

Die Umleitungsstrecken dürften für mehr Verkehr in Volmarstein sorgen. Wer am späten Samstag oder tags darauf auf der A1 in Richtung Bremen (also nach Norden) unterwegs ist, muss in Gevelsberg abfahren und gelangt über die U65 bzw. B234 zur Anschlussstelle Volmarstein. Wer aus Hagen kommt und etwa den Großraum Köln ansteuern will, rollt an Volmarstein vorbei und dann ab Gevelsberg auf die U46 zur A43 in Sprockhövel.

Auf die laufenden Bauarbeiten an der Talbrücke Volmarstein, so bestätigte es die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH), hat diese Maßnahme keinen Einfluss.

Umleitungsstrecken für Nah- und Fernverkehr

Hier die Mitteilung des zuständigen Landesbetriebs Straßen NRW im Wortlaut:

Im Bereich der Anschlussstelle Gevelsberg wird von Samstag (10.10.), 22 Uhr, bis Sonntag (11.10.), 18 Uhr, für Restarbeiten an der Brücke Eichholzstraße (L527), die A1 voll gesperrt werden. Da dieses Mal nur an dieser Baumaßnahme gearbeitet wird, wird auf die zuletzt gewählte „große“ Umleitung verzichtet und der Verkehr wird über die ausgeschilderten Bedarfsumleitungen U65 (FR Bremen) und U46 (FR Köln) geführt. Die Sperrung wird für den Fernverkehr auf den digitalen Anzeigetafeln an den Autobahnkreuzen Westhofen und Wuppertal-Nord angekündigt und es wird eine Umleitungsempfehlung angezeigt.

Umleitung Fernverkehr: Der Fernverkehr sollte großräumig ausweichen und wird zwischen dem AK Westhofen und dem AK Wuppertal-Nord über die A43, A44 und die A45 umgeleitet.

Umleitung Nahverkehr - A1 in FR Köln: Vollsperrung FR Köln ab AS Gevelsberg bis AK Wuppertal-Nord. Umleitung über U 46.

Umleitung Nahverkehr - A1 in FR Bremen: Vollsperrung ab AS Gevelsberg bis AS Volmarstein. Umleitung über U 65.