5x2 Karten für das Frühjahrskonzert vom Jugendspielmannszug

Herdecke Wetter Lokalredaktion vergibt per Mail zehn Freikarten

Wer zwei Eintrittskarten für das Konzert am 14. März gewinnen will, schreibt einfach eine E-Mail an wetter@westfalenpost.de (Stichwort: Jugendspielmannszug). Bitte in der E-Mail den Namen und eine Adresse angeben.

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 11. März, 24 Uhr. Die fünf Gewinner werden informiert.