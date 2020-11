160 Künstler zeigen Kreatives in neun Städten des EN-Kreises

Farbig-abstrakte Motive und Landschaftsmalerei, formschöne Skulpturen und aparte Schmuckstücke – all dies können Wetteraner ab Freitag an einem Ort bestaunen und auch kaufen, an dem es normalerweise statt um kreatives Arbeiten eher um präzise Zahlenwerke geht: Der Loungebereich der Sparkassenhauptstelle wird ab Freitag, 27. November, zu einer kleinen Galerie. Und wer sein Herz an eines der Kunstwerke verliert und es erwerben möchte, der ist zweifelsfrei am richtigen Ort, wie Ralf Nitsch, Leiter Marktbereich Privatkunden Wetter, mit einem Schmunzeln versichert: „Hier kann man den Kauf auch gleich finanzieren.“

Aktion bringt Farbe in den Winter

Freitag also, und damit rechtzeitig zum Vorweihnachtsgeschäft, startet die kreisweite Aktion „ART_EN“ zeitgleich in allen neun Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises. Vom 27. November bis zum 13. Dezember soll der Einkaufsbummel ein besonderes Erlebnis werden, denn in allen Städten werden sich insgesamt 160 Kunst- und Kulturschaffende mit ihren Werken präsentieren.

Sichtbar im Netz Über die Website www.art-en.de werden nicht nur die Kunstschaffenden sichtbar und erfahren über die Existenz von Gleichgesinnten, sie können dort auch eigenständig ihre Arbeiten präsentieren und Aktionen eintragen. Interessierte wiederum können in die Szene eintauchen, auf Entdeckungstour gehen, ihre Lieblingskünstler besuchen und Kontakt aufnehmen. Ansprechpartner für ART_EN sind Katja Kamlage und Marie Nehles von der EN-Agentur, E-Mail: art_en@ennepe-ruhr-entdecken.de.

Die künstlerische Vielfalt zeigt in geballter Form, wie viel kreatives Potenzial im EN-Kreis ansässig ist. „Wir dürfen uns auf eine Bandbreite unterschiedlichster Kunstobjekte freuen und auf eine Gemeinschaftsaktion, die Licht und Farbe in diesen besonderen Winter 2020 bringen wird“, so Landrat Olaf Schade.

In Wetter haben sich bereits seit einigen Wochen Künstler im stadtweiten Projekt 2 Meter Kunst präsentiert. „Übrigens sehr erfolgreich“, wie Peter Uphoff von der städtischen Wirtschaftsförderung betont: „Die Resonanz war gut, die Künstler konnten viel verkaufen.“ Jetzt setzen ab Freitag Künstler des Kunstvereins art-EN-reich ihre Arbeiten in der Sparkasse in Szene, sind damit Teil des kreisweiten Projektes und bilden so quasi den Brückenschlag zwischen der Aktion 2 Meter Kunst und ART_EN.

Mitglieder aus der Region

Dazu Wolfgang Wehmeier, 1. Vorsitzender des Vereins art-EN-reich : „Der Verein nimmt gerne an der Aktion des Ennepe-Ruhr-Kreises und der Stadt Wetter teil, da wir seit Gründung des Vereins das Kürzel EN in unserem Vereinsnamen integriert haben, wir haben Mitglieder aus der gesamten Region und versuchen, uns mit anderen Künstlern aus dem Kreis auszutauschen und zu vernetzen.“

Peter Uphoff von der Wirtschaftsförderung der Stadt Wetter sieht in der Kooperation auch einen weiteren wichtigen Impuls in dieser von Corona geprägten Zeit: „Wirtschaftsförderung bedeutet neben ihren grundlegenden Aufgaben als Ansprechpartner der heimischen Wirtschaft auch Erhalt und Ausbau der Attraktivität des Standortes und da ist auch die Kultur ein maßgeblicher Faktor. Unser Dank gilt der Sparkasse für die Bereitstellung der Räumlichkeiten.“

Ausstellung auf Zeit

Bei dem Projekt „Art_EN“ handelt es sich um eine temporäre Ausstellung in den Innenstädten. In jeder Stadt wurde eine Schaufenstermeile oder ein Ausstellungsort ausgewählt – insgesamt sind es 185 Ladenlokale bzw. Orte. Teilnehmende Händler stellen einen Teil ihres Schaufensters für einen Kunstschaffenden zur Verfügung. Die ausgestellten Arbeiten können erworben werden. „Das Projekt soll Wirtschaft und Kultur miteinander verbinden. Und es ist ein Appell: Shoppt lokal! Kauft Kunst! Online kann ja jeder“, erläutert der Ennepetaler Künstler Werner Kollhoff, der den Impuls für die Aktion gab.

Dank an Sponsoren

Die Aktion ist aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen im Corona-Jahr entstanden: „Ohne die finanzielle Unterstützung der AVU, des EN-Kreises, der AHE und der Volksbank Sprockhövel wäre ein solches Projekt nicht zu realisieren gewesen“, bedankt sich Jürgen Köder, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsagentur EN.

Internet-Portal kostenfrei nutzen

Damit es bei ART_EN aber nicht nur bei einem einmaligen Event bleibt, bietet die EN-Agentur im Rahmen des Projektes ab sofort das Internet-Portal https://www.art-en.de an. Interessierten zeigt sich hier eine ganze Bandbreite an Künstlern aus dem EN-Kreis. Dort kann man sich über sie informieren; auch Events und Termine der Szene sind dort zu finden. Für Künstler ist die Nutzung dieses Portals kostenfrei. Eintragungen können ab sofort vorgenommen werden.