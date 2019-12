Hemer. Zwei Verletzte forderte ein Unfall auf der Bundesstraße 7.

Zwei Verletzte bei Unfall auf B7

Zu einem Zusammenstoß eines VW Touran und eines Opel Mokka ist es am Freitagmorgen im Bereich der Kreuzung Mesterscheider Weg/Mendender Straße (B7) gekommen. Eine 40-jährige Hemeranerin übersah nach Polizeiangaben gegen 7.30 Uhr beim Einbiegen auf die B7 die vorfahrtberechtigte 64-jährige Herdeckerin, die in ihrem Opel Mokka auf der B7 in Richtung Menden fuhr. Die Herdeckerin wurde schwer, die Hemeranerin leicht verletzt in die Paracelsus-Klinik gebracht. Es entstanden etwa 16.000 Euro Sachschaden. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Die Straße war etwa 90 Minuten voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.