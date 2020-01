Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Unfälle mit Verkehrsflucht in den vergangenen Tagen

Hemer. Die Polizei meldet zwei Verkehrsunfälle mit Unfallflucht für den Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag. Die Besitzerin eines grauen VW Golfs hat am Donnerstag gegen 22 Uhr einen lauten Knall an der Jübergstraße wahrgenommen. Als sie nachsah, stellte sie fest, dass ihr Wagen am linken Kotflügel und an der Felge stark beschädigt war. Der Unfallfahrer flüchtete, hinterließ aber ein Spiegelglas, das die Polizei sicherstellte. Der Sachschaden beläuft sich auf 2500 Euro.

Ein auf dem Lidl-Parkplatz an der Elsa-Brandström-Straße geparkter brauner Honda Civic wurde im Zeitraum zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, beschädigt. Dabei kollidierte das flüchtige Fahrzeug laut Polizei vermutlich im Vorbeifahren oder beim Rangieren mit dem Honda. Dadurch wurde der vordere rechte Radkasten deutlich eingedrückt. Auch in diesem Fall flüchtete der Fahrer. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter 02372/90990.