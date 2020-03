Zum Jubiläum reisen die Musiker auch aus dem Ausland an

Hemer. Der CVJM-Posaunenchor wird 100 Jahre alt.

Der CVJM-Posaunenchor Hemer wird einhundert Jahre alt und feiert das Jubiläum am Sonntag, 8. März, mit einem Festgottesdienst in der Ebbergkirche. Beginn ist um 11 Uhr. Die Bläser erwarten neben den Vertretern der Kirchengemeinde, des CVJM, der Stadt, der Politik und den Sponsoren auch viele ehemalige Musiker aus ganz Deutschland und sogar aus Frankreich.

Kirchenjubiläum wird ebenfalls gewürdigt

Es wird ein ganz besonderer Gottesdienst mit vielen Posaunenchor-Momenten sein, und es soll der 200. Geburtstag der Ebbergkirche ebenfalls gewürdigt werden. An den Gottesdienst schließen sich ein Empfang und ein Familienfest an.

Im Jubiläumsjahr stehen für den CVJM-Posaunenchor viele weitere Termine an. So nimmt der Chor am 21. März am Kreisbläsertag teil. Karfreitag steht ein Konzert zur Sterbestunde Christi an. Christi-Himmelfahrt nimmt der CVJM-Chor an am Open Air-Gottesdienst im Sauerlandpark teil. Am 7. Juni steht der Festgottesdienst zum zehnjährigen Bestehen von „Paradiesunddas“ an. Ein Sommerkonzert mit der „Corpo Bandistico „V. Rizza“ – einem Gastorchester aus Sizilien – steht am 27. Juni auf der Tagesordnung. Platzkonzerte mit befreundeten Orchestern gibt es tags drauf im Sauerlandpark. Der Festgottesdienst „200 Jahre Ebbergkirche“ findet am 6. September um 11 Uhr statt. Für den 20. September ist das Konzert des CVJM-Bundes-Jugend-Posaunenchores terminiert, und am 6. Dezember findet das Jubiläums-Adventskonzert der CVJM-Chöre und Gäste statt.