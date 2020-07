Zeugen für zwei Unfallfluchten gesucht

Hemer. Auf dem Lidl-Parkplatz am Medio-Center ist am Montag zwischen 8.55 und 9.20 Uhr ein geparkter Daimler Benz C Silber am rechten vorderen Kotflügel beschädigt worden. Der flüchtige Autofahrer kollidierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Eine weitere Unfallflucht meldet die Polizei vom Brockhauser Weg. Im Zeitraum von Sonntag, 14.30 Uh,r und Montag, 7.45 Uhr, wurde ein vor dem Haus Nr. 13 geparkter blauer Dacia Logan beschädigt.