Zeuge beobachtete Unfallverursacher

Hemer. Eine Unfallflucht meldet die Polizei aus Apricke. In der Zeit von 17 bis 19.20 Uhr parkte ein VW-Sharan-Besitzer am vergangenen Donnerstag seinen Wagen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Straße Apricke, Hausnummer 18. Ein vorbeifahrender PKW beschädigte den linken Außenspiegel. Ein Zeuge gab an, einen blauen oder schwarzen Dacia Duster als Verursacherfahrzeug beobachtet zu haben. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Menden unter 02373/90990 zu melden.