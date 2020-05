Wie wird der Anliegerbeitrag geändert?

Heme. Nach monatelanger Diskussion hatte die NRW-Regierung Ende 2019 eine neue Regelungen für die Straßenbaubeiträge beschlossen. Grundstückseigentümer werden demnach seit Januar spürbar entlastet. Parallel hatte auch der Rat der Stadt eine Senkung der Anliegerbeiträge beschlossen. Für Anliegerstraßen wie Am Ballo werden laut Beschluss der Landesregierung nur noch 40 Prozent der Kosten abgerechnet. Der Rat hatte die Anliegeranteile dagegen auf 65 Prozent abgesenkt. Wie sich das konkret auswirkt, möchte Friedhelm Hepping in einem Bürgerantrag wiessen. „Der Bürgermeister wird gebeten, in den zuständigen Fachausschüssen und im Rat den aktuellen Stand der Kostenübernahme von Straßenunterhaltungs- bzw. Straßenausbau -maßnahmen durch das Land NRW in Bezug auf die bisherige Beitragspflicht der Anlieger gemäß § 8 KAG zu erläutern“, heißt es in dem Antrag.

„Die notwendigen Änderungen im Satzungswesen sind vorzunehmen. Insbesondere sind die Auswirkungen bei den Abrechnungen der abgeschlossenen Ausbaumaßnahmen der Westendorfstraße, der Straße Am Ballo und die derzeitig begonnene Maßnahme an der L 683 / L 688 zwischen der Tütebelle und der Straße Holmeckerweg in Hemer-Ihmert zu benennen“, so Hepping.