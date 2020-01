Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Widersprüchlichkeit des Glaubens

Hemer. Die erste Bedenkzeit der evangelischen Kirchengemeinde im neuen Jahr steht am heutigen Freitag, 3. Januar, ganz im Zeichen der Jahreslosung 2020 „Ich glaube; hilf meinem Unglauben“. Sie drückt eine Widersprüchlichkeit aus, die viele Glaubende bereits erfahren haben: Gottvertrauen auf der einen, rumorende Zweifel und Ängste auf der anderen Seite. Albert Henz, Pfarrer im Ruhestand, will ab 19 Uhr gemeinsam mit allen Interessierten in der Ebbergkirche eine halbe Stunde lang über diese Bedeutung nachdenken.