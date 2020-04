Weitere Informationen zum Autogottesdienst

Hemer. Der ökumenische Autogottesdienst findet am Sonntag um 10 Uhr im Sauerlandpark statt (wir berichteten). Die Gemeinde bittet die Besucher darum, je Auto ein großes ausgeschnittenes Herz (DIN-A-4, gern farbig) mitzubringen und an der Windschutzscheibe anzubringen. Konkrete Fürbittenanliegen können vorab an Pfarrerin Gaby Bach weitergegeben werden unter 02372/81962 oder per E-Mail an gbach@kirche-ihmert.de. Die Kollekte geht an die Corona-Hilfen des Aktionsbündnisses Katastrophenhilfe (Caritas und Diakonie), IBAN: DE65 100 400 600 100 400 600.