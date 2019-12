Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtsdorf im Kindergarten Stüps

Hemer. Zum Weihnachtsdorf mit Weihnachtsbaumverkauf und Basar lädt der Kindergarten Stüps für Samstag, 14. Dezember, von 10 bis 14 Uhr in die Räume an der Uhlandstraße 20 ein. Ab 13 Uhr kommen die 58th Scottish Volunteers Iserlohn. Außerdem schaut der Nikolaus vorbei. Der Kindergarten bietet im Rahmen des Weihnachtsdorfes sowohl Kaffee und Kuchen als auch Glühwein und Erbsensuppe an.