Hemer. Weihnachtsbaumverkauf für den guten Zweck: Jeweils 800 Euro konnten jetzt an „Huf hilft Hand“ und das Kinderhospiz Balthasar übergeben werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtsbaum-Verkauf ermöglicht strahlende Kinderaugen

Seit mittlerweile acht Jahren veranstaltet die Familie Traulich einen Weihnachtsbaumverkauf für den guten Zweck in Sümmern. Im vergangenen Jahr konnte so mit der Unterstützung vieler freiwilliger Helfer an zwei Wochenenden eine beachtliche Summe erwirtschaftet werden: 768 Euro wurden gespendet, 530 Euro Reinerlös blieben am Ende der Aktion übrig. Familie Traulich legte noch einmal 300 Euro oben drauf und mit der Beigabe von symbolischen 50 Cent von Reinhard Schock, der an der Weihnachtsbaumaktion maßgeblich beteiligt ist, konnten jetzt gleich zwei Initiativen mit einer Spende von jeweils 800 Euro beglückt werden.

Ohne Spenden wäre Arbeit des Hospiz nicht machbar

Das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar freut sich bereits zum fünften Mal über eine Spende der Sümmeraner. „Viele unserer Projekte wären ohne Spenden gar nicht möglich. So können wir zum Beispiel den Aufenthalt der Eltern bei uns mitfinanzieren, der von den Geldern der Kassen nicht gedeckt wird“, erklärt Pressesprecherin Lisa-Marie Vetter, wieso das Hospiz auf Spenden angewiesen ist.

Zum ersten Mal wurde auch „Huf hilft Hand“ bedacht. Der noch junge Verein will mit verschiedenen Projekten Kinder an Ponys heranführen und vor allem denen helfen, die sich aus eigener Kraft keine Reittherapie leisten können. „Vor allem für die Kinder mit Handicap ist das eine tolle Erfahrung, es gibt nichts schöneres als ein lachendes Kind auf einem Pferd“, meint Reinhard Schock und auch Lisa-Marie Vetter weiß: „Tiere schaffen oft einen ganz anderen Zugang zu den Kindern, aber auch Geschwisterkindern, die aufgrund der schwierigen Situation oft verschlossen oder schüchtern sind.“