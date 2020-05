Warten auf Lesestoff hat nun ein Ende

Hemer . Die Hemeraner Stadtbücherei öffnet ab Dienstag wieder.

Das Warten auf neuen Lesestoff hat ein Ende. Ab dem kommenden Dienstag dürfen Bürger wieder in der Stadtbücherei nach neuen Büchern stöbern. Aufgrund der aktuellen Situation gelten jedoch einige Besonderheiten, die bei einem Besuch zu beachten sind. So wird der Aufenthalt auf 15 Minuten begrenzt werden. Auch Veranstaltungen oder das Lesen von Zeitschriften oder Zeitungen vor Ort sind nicht erlaubt, ebenso wie die Nutzung von Lern- und Arbeitsplätzen oder des Online-Kataloges. Auch auf die persönliche Beratung muss verzichtet werden.

Maximal zehn Besucherund keine Beratung

Weiterhin dürfen sich maximal zehn Besucher in der Bücherei aufhalten. Diese Zahl wird mit Körben geregelt, die vor dem Eingang der Bücherei stehen. Ausgenommen sind Mütter/Väter mit Kleinkindern. Diese zählen als eine Person. Um die enge Situation an der Ausleihtheke zu entzerren, musste eine zweite Theke im Treppenhaus eingerichtet werden, über welche die Rückgabe der Medien erfolgt. Bevor die Medien zurückgebucht werden, muss sich jeder Besucher mit seinem Namen, Büchereinummer und Uhrzeit in eine ausgelegte Liste eintragen. Dies dient dazu, eine mögliche Infektionskette zurück verfolgen zu können. Die Ausleihdauer einzelner Medien, wie DVDs, Konsolenspiele und Tonies, wurden auf vier Wochen erhöht. Es gelten neue Öffnungszeiten, die in der aktuellen Situation zu beachten sind: Dienstag und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr und Mittwoch und Freitag von 10 bis 12 Uhr.