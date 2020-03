Virtuosen Klangteppich gewebt

Hemer. „Floydside of the Moon“ nahm 500 Fans mit auf eine musikalische Zeitreise in die Pink-Floyd-Ära.

Sie sind Giganten der Rockgeschichte, haben wie kaum eine andere Band den Sound des 20. Jahrhunderts bestimmt: Pink Floyd zu covern, ist ein Wagnis, vor allem weil Fans den Originaltitel bestens im Ohr haben. Der Band „Floydside of the Moon“ gelang das am Samstag im Alten Casino hervorragend. Knapp 500 Fans gingen auf musikalische Zeitreise, erlebten atmosphärische Klangteppiche, den so prägenden Synthesizersound und natürlich die ausufernden Psychedelic-Nummern.

Die Bühne im Alten Casino erlaubt keine von Pink Floyd zuletzt gewohnte gewaltige Bühnenshow, daher stand die Musik im Vordergrund. Durch Lichttechnik und vor allem Videoeinspielungen mit aktuellen Bezügen auf Leinwand versuchte die Band jedoch, die Fans nicht nur musikalisch, sondern auch bildlich mit in die 60er bis 80er Jahre zu nehmen. Die Videos zu „Pigs“ und „Shine on your crazy diamond“ seien nur als zwei Beispiele genannt.

Einige größte Hits aus der Musikgeschichte

Musikalisch sprang „Floydside of the Moon“ durch die verschiedenen Ären der Band. So eröffnete sie mit „In the Flesh“ aus dem Album „The Wall“, „Time“ aus „The Dark Side Of The Moon“als einem der größten Alben der Musikgeschichte durfte nicht fehlen, natürlich auch nicht „Money“ oder „Wish you were here“. Die achtköpfige Band hat viel Bühnen-Erfahrung gesammelt, bestach durch tadelloses Spiel. Ihr gelang es, den typisch satten Klangteppich zu weben. Sänger Bastian Hotze gab den Titeln die passende Stimme. Der Sound und das Feeling von David Gilmour war prägend für das Gitarrenspiel von Benedikt Zöller. Für seine virtuosen Soli erntete er häufigen Zwischenapplaus. Komplettiert wurde die Band neben den drei Sängerinnen durch Joe Cipriano am Bass, Schlagzeuger Felix Schlamann und Marius Ader am Keyboard, der den Sound kreierte. Zuhörer lobten die „absolut professionelle Musik und Spielfreude“ sowie die „perfekte Präsentation der Pink-Floyd-Klassiker“.

