Vertretung für Behinderte

Hemer. Der Seniorenbeirat hat die Einrichtung einer Behindertenvertretung für die Stadt Hemer angeregt. Eine im Oktober durchgeführte kleine Befahrung im Rollstuhl von Betroffenen unter Beteiligung des Bürgermeisters, des Ersten Beigeordneten, Ratsmitgliedern und Mitgliedern des Seniorenbeirats habe, so die Mitteilung des Seniorenbeirats, erhebliche Defizite erkennbar gemacht, mit denen Rollstuhlfahrer allein auf der befahrenen kleinen Strecke tagtäglich konfrontiert werden. Die tatsächliche Art und Menge an Barrieren für Menschen mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen dürfte laut Seniorenbeirat aber wesentlich größer sein und sei am ehesten durch die Betroffenen selbst zu artikulieren. Durch die Neufassung der Gemeindeordnung NRW ist die Einrichtung einer kommunalen Vertretung für diese Personengruppe juristisch zulässig. Das Thema soll im Sozialausschuss diskutiert werden.