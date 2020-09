Hemer. Der Stadtsportverband lädt seine Mitglieder für den kommenden Freitag um 19 Uhr zur Jahreshauptversammlung in das Jugend- und Kulturzentrum an der Parkstraße ein. Unter anderem stehen Neuwahlen des Vorstands an sowie eine Rückschau auf das Jahr und Zukunftsperspektiven. Der Verband erinnert auch an die Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen während der Corona-Pandemie. Aktuelle Infos gibt es zum Landesförderprogramm.