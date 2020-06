UWG MK nominiert ihre Kandidaten für den Kreistag

Hemer. Der Hemeraner Walter Gertitschke belegt für die UWG MK den Listenplatz 1.

Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Märkischer Kreis hat unter Beachtung der Corona-Beschränkungen ihre Nominationsversammlung abgehalten. Hierzu trafen sich die Delegierten aus den jeweiligen Ortsvereinigungen in Hemer im Jugend- und Kulturzentrum (JuK). Dem Vorschlag des Geschäftsführenden Vorstandes folgend wurden, so die Mitteilung, in geheimer Wahl alle Kreiswahlbezirke und die Reserveliste erstellt.

Angeführt wird die Liste von Walter Gertitschke aus Hemer, der ebenfalls als Vorsitzender der UWG MK ehrenamtlich tätig ist. Listenplatz 2 belegt Harald Haböck, ehrenamtlicher Bürgermeister in Schalksmühle. Über Listenplatz 3 freute sich Petra Triches, Fraktionsvorsitzende der UWG Nachrodt-Wiblingwerde.