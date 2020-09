Trödelmarkt für die ganze Familie

Hemer. Schnäppchenjäger können sich auf den zweiten Familien-Trödelmarkt im Sauerlandpark am Sonntag, 27. September, von 10 bis 17 Uhr freuen. „Mal was Brauchbares,mal was Schönes, mal was Rares. Trödel liegt im Trend, denn mit der Suche beginnt der Spaß“, heißt es in der Pressemitteilung des Sauerlandparks. Der Freiluft-Trödel ist vom ursprünglichen Termin Mitte September auf den 27. verlegt worden.

Zudem soll es für die Kinder Unterhaltung geben. Während Mama und Papa klönen, shoppen oder einfach nur ein wenig stöbern, dürfen die kleinen Besucher unter anderem auf der Hüpfburg des Sauerlandparks oder auf den zahlreichen Spielplätzen toben. Neuwaren-Stände wird man aber im Sauerlandpark vergeblich suchen – das ist nicht das Konzept.

Der Marktplatz entsteht rund um den Himmelsspiegel. Für den Eintritt zum Trödelmarktgelände brauchen alle Besucher eine Tages- oder Dauerkarte (S, L & XXL). Alle Verkäufer können sich Verkäuferkarten im Ticketshop des Sauerlandparks sichern. Neu ist in diesem Jahr, dass alle Inhaber der Dauerkarte XXL die Verkäuferkarte (Verkaufsstand in der Länge von drei Metern) inklusive haben.