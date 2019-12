Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Treibjagd auf dem Giebel

Ihmert. Wanderer sollten am heutigen Samstag das beliebte Waldgebiet am Giebel in Ihmert und am Kohlberg meiden. Ab 9.30 Uhr findet eine groß angelegte Drückjagd statt, um die Wildschweinbestände einzudämmen. Das Schwarzwild richtet große Schäden auf landwirtschaftlichen Flächen an. Zum Einsatz kommen auch Jagdhunde.

Die gesperrten Wege sind am Samstag durch Flatterband und Hinweisschilder gekennzeichnet. Die Jägerschaft bittet aus Sicherheitsgründen, die Sperrungen nicht zu übertreten, oder Hinweisschilder zu entfernen. Da sich ein Teil des bejagten Gebietes sehr nah an dem Teilabschnitt der K 11 zwischen der Kreuzung Rüterschlad / Schwarzpaul in Richtung Leveringhausen befindet, werden die Autofahrer in diesem Teilabschnitt um besondere Vorsicht gebeten, da es vorkommen kann, dass Hunde oder Wild unverhofft die Straße passieren.