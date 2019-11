Hemer. Das Fischer & Jung Comedy Theater gastiert am Samstag im JuK.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Therapiestundefür Künstler und Publikum

Ein Comedy-Abend, eine Therapiestunde für Künstler und Publikum. Ein urkomisches Zwischenfazit zweier Männer, die aus eigener Erfahrung wissen, wovon sie reden. Was macht man mit Mitte 40, in der Mitte des Lebens? Zu jung für die Midlife-Crisis, zu alt für eine YouTube-Karriere? Geh ich fett essen oder lass ich Fett absaugen? Gehe ich ins Zenkloster oder in den Swingerclub? Wenn ich sterbe, brauche ich dann eine Übergangsjacke? 50 ist die neue 30 – gilt aber nicht fürs Knie. Fischer & Jung sind fleißig. Die beiden Schauspieler Guido Fischer (bekannt als langjähriger CavemenDarsteller) und Björn Jung (bekannt aus diversen TV/Film Produktionen wie Klassentreffen, Die Unsichtbaren, Mütter-Mafia und Danni Lowinski gründeten 2004 das Fischer & Jung Comedy Theater.

Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Theater und Comedy haben sie sich in über 14 Jahren einen Namen gemacht. Am Samstag, 23. November ab 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) gastieren sie mit ihrem Programm im Jugend- und Kulturzentrum.