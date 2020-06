Technik-Berufe kennenlernen bei der SIHK

Hemer/Hagen. SIHK-Akadmie in Hemer bietet eine „Summerschool“ in den Sommerferien an.

Die SIHK-Akademie in Hemer, Hagen und Lüdenscheid bietet in den Ferien eine „Summerschool“ an. Unter dem Motto „Blind Date mit deiner Zukunft“ erhalten Jugendliche bei ihrem Übergang von der Schule in den Beruf die Chance, auf spielerische Weise in die Arbeitswelt einzutauchen. Drei Tage mit Themen wie 3D-Druck, Metallverarbeitung und Elektrotechnik stehen, so die Mitteilung der SIHK, auf dem Programm. In Hemer werden die Kurse jeweils von Dienstag bis Donnerstag, 30. Juni bis 2. Juli, 7. bis 9. Juli, 14. bis 16 Juli, und Montag bis Mittwoch, 3. bis 5. August, von 9 bis 14 Uhr angeboten.

Auch Bewerbungstraining gehört zur „Summerschool“

Die Ausbilder in den Technischen Bildungsstätten der SIHK-Akademie nehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter ihre Fittiche und bauen mit ihnen beispielsweise Liegestühle fürs Handy, tragbare Lautsprecher, Hubschrauber oder Standbuggys. „Mit unserer Summerschool schaffen wir ein Angebot, das Eltern und Jugendlichen aus Südwestfalen gleich doppelt hilft. Denn durch die Corona-Krise sind zahlreiche Betreuungsangebote für die Ferien weggefallen“, erklärt Thomas Haensel, Geschäftsführer der SIHK-Akademie.

Ein weiterer Teil der „Summerschool“ soll aus einem Bewerbungstraining bestehen. Die Schüler können zudem mit Ausbildungsbetrieben ins Gespräch kommen.