Tannenbäume „nur“ als Gebäck

Hemer. 16 Jahre lang haben die Mitglieder der UWG für den guten Zweck Weihnachtsbäume in der Hemeraner Innenstadt verkauft. Der Erlös dieser Aktion wurde dazu verwendet, die vielfältige Arbeit Hemeraner Vereine und Einrichtungen finanziell zu unterstützen. In den vergangenen Jahren konnten sich Sportvereine, Kindergärten und Unterstützungsnetzwerke für verschiedenste Gruppen über namhafte Spenden freuen. Aber auch die freiwilligen Helfer am Verkaufsstand hatten viel Freude bei ihrem Einsatz.

Nun wird diese Tradition zum Teil zu Ende gehen; die UWG hat sich aus verschiedenen Gründen dazu entschlossen, den Weihnachtsbaumverkauf in diesem Jahr nicht mehr anzubieten.

Der dazu gehörige Infostand wird aber nach wie vor am Samstag vor dem 3. Advent – am 14. Dezember – in der Zeit von 9 bis 11 Uhr am bekannten Standort vor dem Buchladen aufgebaut, und für Stammkunden und andere Interessierte gibt es auch Tannenbäume, allerdings nicht aus dem heimischen Wald, sondern als Spritzgebäck.