Strahlende Kinderaugen

Hemer.Endspurt ist bei der großen Weihnachtsaktion des Lions-Clubs und der Wirtschaftsinitiative angesagt. Mit der Aktion „Strahlende Kinderaugen“ sollen die Wünsche von 500 Hemeraner Kindern erfüllt werden. Bei der Erfüllung dieser Wünsche hoffen die Initiatoren auf die Mithilfe großzügiger Hemeraner Bürger.

Wunschzettel in elf Geschäften in Hemer

In insgesamt elf Hemeraner Geschäften hängen die Wunschzettel der Kinder an so genannten Wunschbäumen befestigt. Dort warten sie auf hilfsbereite Menschen, die bereit sind, einen Wunsch zu erfüllen. Jeder, der zu „strahlenden Kinderaugen“ bei einem benachteiligten Kind beitragen möchte, kann sich an einem der Wunschbäume einen Wunschzettel aussuchen, um den entsprechenden Wunsch in Form eines Geschenkes zu erfüllen. Bis zum 30. November sollen dann möglichst alle besorgten Geschenke in den beteiligten Geschäften abgegeben werden. Von dort werden sie dann eingesammelt und am 8. Dezember anlässlich des Hemeraner Weihnachtsmarktes an die Betreuer der Kinder weitergeleitet.

Wunschbäume mit Wunschzetteln stehen in den diesen Geschäften: Café Poggel, Candy Moden, Radio Hennecke, Garten- und Landschaftsbau Immergrün, Blumenkorb, Buchladen am neuen Markt, Optik Wieners, Möbelhaus und Küchenstudio Wiesemann & Sohn, Provinzial Geschäftsstelle Hennemann, Ebberg Elektrotechnik und IKZ/WR Geschäftsstelle Hemer.