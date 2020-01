Hemer. Die ersten Sternsingergruppen waren am vergangenen Wochenende in Hemer unterwegs.

Sternsinger bringen Segen in die Häuser

Im vergangenem Jahr waren die Hemeraner Sternsinger vom schlechten Wetter arg gebeutelt, damals wurden die regendurchnässten Umhänge über Nacht fast gar nicht trocken – dieses Jahr war es besser. Bereits ab Samstagmorgen zogen erste Sternsinger durch die Felsenmeerstadt, und am Sonntag folgte dann der zweite Schwung. Wer sich jetzt wundert, dass er noch keinen Besuch von den Sternsingern hatte, sollte nicht beunruhigt sein, wohnt er dann doch sicherlich im Gemeindebezirk von Christkönig oder St. Marien. Dort ziehen die mit Umhängen und Kronen geschmückten Mädchen und Jungen mit ihren Holzsternen erst kommendes Wochenende los. Dadurch, dass dann die Ferien zu Ende sind, erhofft man sich mehr Zuspruch bei der Aktion.

Trotz Ferien war die Resonanz in den übrigen Gemeinden des katholischen Pastoralverbundes in St. Peter und Paul, in St. Bonifatius sowie St. Petrus Canisius groß. Teilweise waren in den einzelnen Gemeinden über 25 Kinder unterwegs. Für viele Kinder ist die Teilnahme an der Sternsingeraktion ein schöner Pflichttermin. Gerne gehen sie von Haus zu Haus und bringen den Menschen vor Ort Gottes Segen. Als Caspar, Melchior und Balthasar sagen sie entweder einen Segensspruch auf oder stimmen das bekannte Lied „Stern über Bethlehem“ an. Danach wird mit geweihter Kreide oder mittels Aufkleber die Segensbitte „20*C+M+B+20“ an die Haus- beziehungsweise Wohnungstüren angebracht. Die Hemeraner freuen sich über den Besuch der Sternsinger und sind bereit, für Kinder in Not die Spendendosen zu füllen. Und oft fallen für die jungen Christen ein paar Süßigkeiten ab, die am Ende der Aktion unter den Kindern aufgeteilt werden. Wenn die Hemeraner wissen, wofür das Geld bestimmt ist, geben sie auch gerne etwas mehr, erst recht, um die Mühen der Kinder bei der Aktion zu belohnen.

Hemeraner spenden für bekannte Projekte

Pater Beda und sein Aktionskreis sind in Hemer bekannt. Wie in den Vorjahren kommt das in Hemer gesammelte Geld dem Hilfsprojekt „Kinderdorf Cidada da Criana“ in Simoes Filho zu Gute. So kann die Not der Kinder im Nordosten Brasiliens ein wenig gelindert werden. Dessen sind sich auch die Teilnehmer in Hemer bewusst und legen daher lange Strecken zurück, damit es in den Sammeldosen ordentlich klingelt.

Einer der die Sammeldosen der Sternsinger auch füllte, war traditionell Bürgermeister Michael Heilmann. Er empfing am Samstagmittag drei Sternsinger aus St. Peter und Paul sowie drei Sternsinger aus Christkönig im Rathaus. „Die Chefetage braucht ganz gewiss Gottes Segen“, so Hemers erster Bürger. Kinder, die sich jetzt noch spontan entschließen, bei der Sternsingeraktion mitzumachen, sind herzlich willkommen. In St. Marien erfolgt das Einkleiden und die Gruppeneinteilung im Pfarrheim am Freitagnachmittag um 16 Uhr, bevor die Sternsinger dann am Sonntag um 9 Uhr ausgesendet werden. In Christkönig hat das Einkleiden und die Informationsveranstaltung zwar bereits stattgefunden, genügend Sternsinger kann man aber nie haben. Dort werden die Sternsinger am Samstag und Sonntag jeweils um 11.30 Uhr ausgesendet.