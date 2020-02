Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtbetrieb fälltBäume An der Litze

Hemer. Der Märkische Stadtbetrieb wird am morgigen Mittwoch umfangreiche Baumfällungen und -pflegearbeiten an der Straße An der Litze/ Am Steinbruch durchführen. Dabei werden vom Borkenkäfer befallene Fichten sowie Gefahrenbäume und Totholz entfernt. Die Parkplätze können in diesem Bereich nicht genutzt werden. Straßensperrungen seien nicht vorgesehen, doch könne es kurzzeitig zu Verkehrseinschränkungen kommen, teilt der Stadtbetrieb mit.